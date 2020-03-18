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18+
18.03.2020 в 16:45

Организаторы «Евровидения-2020» отменили конкурс из-за коронавируса

Это произошло впервые за 64 года

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально объявили об отмене мероприятия, информация об этом появилась в Twitter конкурса. Оно должно было пройти в начале мае в нидерландском Роттердаме.

Причиной отмены конкурса стала неопределенность, вызванная распространением в Европе коронавируса нового типа, и ограничения, установленные правительствами стран-участниц. Сложности с пересечением границ и организацией мероприятий с привлечением большого количества зрителей сделали невозможным реализовать запланированное.

«Мы очень гордимся тем, что «Евровидение» объединяло зрителей каждый год без перерывов в течение последних 64 лет, и мы, как и миллионы фанатов по всему миру очень опечалены тем, что мероприятие не состоится в мае», — написали организаторы «Евровидения».

Роттердам останется местом проведения «Евровидения» в 2021 году. Всю остальную информацию организаторы будут обновлять по мере поступления новых данных.

Мероприятие должно было состояться с 12 по 16 мая. От России на конкурс была выдвинута группа Little Big, подготовившая песню «Uno» для выступления.

Роттердам Евровидение-2020
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