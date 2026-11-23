Около 21% бизнесов российских предпринимателей ушли из Дубая с 2022 года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на основательницу эмиратского агентства по легализации и документообороту Wesupport Сабину Гасанову. По ее оценке, такой показатель является нормальным для рынка.

Часть российских компаний на протяжении всего периода работы в Дубае оставались убыточными, отмечает издание. Такой расклад стал одним из факторов ухода предпринимателей с местного рынка.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в третьем квартале 2026 года в Дубае закрылись 30 из 107 российских брендов одежды и ресторанов. Среди них — заведения группы Vasilchuki, сеть Ketch Up и кофейни Big Smile Coffee.

После 2022 года российские предприниматели активно выходили на рынок Дубая, рассчитывая на платежеспособную аудиторию, относительно низкую налоговую нагрузку и возможности для международного развития бизнеса.

В июне 2026 года стало известно, что производитель одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans перевел головной офис в Дубай. В Москве осталось подразделение, управляющее розничной сетью в России.