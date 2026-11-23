Объединение самозанятых России и профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» предложили правительству закрепить единые критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное письмо организаций премьер-министру Михаилу Мишустину.

Авторы обращения просят установить признаки фактического найма работников, даже если компании оформляют их как исполнителей на цифровых платформах. В их числе — выдача поручений в обход платформы, применение не предусмотренных договором санкций, управление через сторонние каналы связи и ручное распределение заданий вне цифрового сервиса.

По мнению организаций, единые критерии позволят выявлять случаи подмены трудовых отношений платформенной занятостью, не создавая дополнительной нагрузки на добросовестных участников рынка.

Еще одна часть предложений касается налога на профессиональный доход (НПД). Объединение самозанятых и профсоюз предлагают сохранить действующие ставки налога — 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с компаниями и индивидуальными предпринимателями — после завершения эксперимента в 2028 году. Кроме того, они выступают за индексацию предельного годового дохода самозанятых, который с 2019 года составляет 2,4 млн руб.

Также авторы письма предлагают сохранить добровольное социальное страхование самозанятых и рассмотреть введение обязательных пенсионных взносов для тех, у кого нет других источников дохода.