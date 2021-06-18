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18+
18.06.2021 в 13:40

В Москве ввели новые ограничения и запустили «бесковидные» рестораны

«Выходные дни» продлевать не будут

Сергей Собянин продлил антиковидные ограничения еще на неделю, до 29 июня 2021 года включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии. Москвичам запретили пользоваться «объектами городской инфраструктуры», в том числе детскими и спортивными площадками; исключение сделали для скамеек.

С 23:00 до 6:00 общепит может работать навынос, доставлять заказы и оказывать бытовые услуги. Запрещены ночные мероприятия в клубах, барах и караоке. Фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки по-прежнему не работают.

Также мэрия ввела новые требования, которые будут действовать с 18 по 29 июня 2021. Согласно указу, «приостанавливается посещение гражданами» концертов, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий, на которых одновременно присутствуют более 1 тыс. человек. Дополнительно москвичам запретили посещать мероприятия или зоны (танцполы, фан-зоны), в которых нет сидячих мест.

В рамках эксперимента с 18 по 29 июня организуют точки общепита, «свободные от ковида». Ограничение работы с 23:00 до 6:00 не будет применяться, если у всех посетителей (кроме людей младше 18 лет) есть сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемый QR-кодом. Несовершеннолетние могут посещать «бесковидные» заведения в сопровождении вакцинировавшихся родителей.

Предприниматели, которые хотят принять участие в эксперименте, могут отправить свою заявку в мэрию. Участвовать могут только организации, которые за 90 дней до начала эксперимента допустили только одно нарушение антиковидных требований. На первом этапе мэрия расчитывает на учатие 10−15 предприятий. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает», — написал Собянин на своем сайте.

Он рассказал, что в начале июля планируется начать вакцинацию мигрантов, работающих в сфере услуг, вакциной «Спутника Лайт». Также Собянин отметил, что поднимет в правительстве вопрос о ревакцинации — ее сроках и технологии. Накануне мэр Москвы сообщил на встрече с предпринимателями, что допускает введение новых, более жестких ограничительных мер.

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