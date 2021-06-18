В Москве ввели новые ограничения и запустили «бесковидные» рестораны

Сергей Собянин продлил антиковидные ограничения еще на неделю, до 29 июня 2021 года включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии. Москвичам запретили пользоваться «объектами городской инфраструктуры», в том числе детскими и спортивными площадками; исключение сделали для скамеек.

С 23:00 до 6:00 общепит может работать навынос, доставлять заказы и оказывать бытовые услуги. Запрещены ночные мероприятия в клубах, барах и караоке. Фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки по-прежнему не работают.

Также мэрия ввела новые требования, которые будут действовать с 18 по 29 июня 2021. Согласно указу, «приостанавливается посещение гражданами» концертов, развлекательных, зрелищных и спортивных мероприятий, на которых одновременно присутствуют более 1 тыс. человек. Дополнительно москвичам запретили посещать мероприятия или зоны (танцполы, фан-зоны), в которых нет сидячих мест.

В рамках эксперимента с 18 по 29 июня организуют точки общепита, «свободные от ковида». Ограничение работы с 23:00 до 6:00 не будет применяться, если у всех посетителей (кроме людей младше 18 лет) есть сертификат о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемый QR-кодом. Несовершеннолетние могут посещать «бесковидные» заведения в сопровождении вакцинировавшихся родителей.

Предприниматели, которые хотят принять участие в эксперименте, могут отправить свою заявку в мэрию. Участвовать могут только организации, которые за 90 дней до начала эксперимента допустили только одно нарушение антиковидных требований. На первом этапе мэрия расчитывает на учатие 10−15 предприятий. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает», — написал Собянин на своем сайте.

Он рассказал, что в начале июля планируется начать вакцинацию мигрантов, работающих в сфере услуг, вакциной «Спутника Лайт». Также Собянин отметил, что поднимет в правительстве вопрос о ревакцинации — ее сроках и технологии. Накануне мэр Москвы сообщил на встрече с предпринимателями, что допускает введение новых, более жестких ограничительных мер.