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04.06.2026 в 19:04

К Молодежному дню ПМЭФ стартовал проект «Письмо себе»

Участниками проекта стали известные люди в разных сферах

К Молодежному дню Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стартовал проект «Письмо себе». Это серия коротких видеообращений, в которых деятели культуры, министры, предприниматели и ученые обращаются к себе 16-летним, чтобы вспомнить, чего они боялись, в чем ошибались и что помогло им найти свой путь. Проект реализуется при поддержке медиа ВЕДЫ и выходит эксклюзивно на «VK Видео».

Участники первой волны проекта: писатель Александр Цыпкин, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин, сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, наместник Троице-Сергиевой Лавры епископ Кирилл и другие.

Проект рассчитан на подростковую и частично взрослую аудиторию: предпринимателей, ученых, профессионалов из сферы культуры, спорта и государственного управления. Цель — сократить дистанцию между большими фигурами и подростками, показав, что в начале пути они чувствовали то же самое.

«Письмо себе» не заканчивается первой серией роликов. К проекту могут присоединиться новые участники.

ПМЭФ Письмо себе
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