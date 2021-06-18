Власти Москвы допускают введение новых жестких ограничительных мер

На встрече с предпринимателями мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что допускает введение новых, более жестких ограничительных мер. На совещании также обсуждали вакцинацию, отстранение от работы нежелающих прививаться и гипотетический локдаун, сообщает Forbes.

За последние сутки заболеваемость COVID-19 повысилась втрое. Власти города не ожидали такого всплеска, поскольку рассчитывали на сформированный коллективный иммунитет. Сейчас продолжается работа по наращиванию коечного фонда до максимальных 24 тысяч. По словам основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, присутствовавшей на совещании, «если к 15 июля не случится плюс 1,5 млн привитых, это точно гарантирует нам локдаун». Глава профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий придерживается такого же мнения: «Если за месяц власти увидят, что народ активно пошел вакцинироваться, — все будет нормально. Если будут так же прививаться по 7 тысяч в день, то привет локдауну».

Источники Forbes выяснили, что столичное руководство обсуждает введение локдауна, при чем для тех, кто не прошел курс вакцинации. В мэрии информацию опровергли, заявив, что она не соответствует действительности.

На совещании обсуждался вопрос продления существующих ограничительных мер. Предприниматели ожидают, что их продлят минимум до 27 июня и объявят о новых антиковидных ограничениях для бизнеса.

Напомним, московских работодателей обязали обеспечить вакцинацию 60% сотрудников. До 15 июля 2021 года работодатели должны организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом. Мера касается госслужащих и работников сферы услуг. За неисполнение постановления предусмотрены штрафы от 30 тысяч до 1 млн рублей.