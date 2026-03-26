26.03.2026 в 14:00

Ogilvy рассказала, как строить маркетинг в мире, управляемом искусственным интеллектом

Брендам стоит сместить фокус с масштабных кампаний к смыслу и реальному опыту

Агенство Ogilvy выпустило ежегодный отчет «The Human Premium», в котором утверждает, что в 2026 году маркетинг определяют две противоречивые силы: лавинообразный рост ИИ‑контента и острая потребность людей в реальном человеческом взаимодействии.

По данным Ogilvy, аудитория на фоне «засорения» интернета ИИ‑генерацией все чаще воспринимает увиденное как синтетическое и переключается с алгоритмических лент на сериализованные истории, приватные сообщества и культуру участия, требуя от брендов подлинного «человеческого» содержания и измеримой ценности.

В отчете выделены 14 трендов, среди которых рост роли создателей контента, уход в небольшие онлайн‑сообщества, запрос на мастерство как доказательство подлинности, а также появление социальных ИИ‑агентов, одновременно открывающих новые форматы взаимодействия и усиливающих риски манипуляций.

При этом руководство Ogilvy предупреждает: бренды, которые не перестроят стратегии под новый запрос — смещение фокуса от масштабных кампаний к смыслу, участию и реальному опыту, — рискуют потерять релевантность в мире, где «реальность становится роскошью».

В конце прошлого года Dentsu также выпустила ежегодный отчет Media Trends, выделяющий основные ключевые тренды, которые будут формировать развитие медиа, маркетинга и роста брендов в 2026 году. В трех разделах описаны девять медиатрендов, которые знаменуют собой эпоху алгоритмов.

Юлия Топольская
Ogilvy
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
