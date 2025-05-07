Офлайн-ретейлеры просят ограничить скидки маркетплейсов

Розничные сети обеспокоены тем, что маркетплейсы используют агрессивные скидки в 30−50% от цены для привлечения покупателей. В связи с этим Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила закрепить в законопроекте «О платформенной экономике» ограничения скидки, которые не превышают 10% от годового оборота площадок, сообщают «Известия».

Маркетплейсы имеют возможность демпинговать цены благодаря своей бизнес-модели, которая позволяет им работать по договорам комиссии с продавцами. Это означает, что они могут снижать цены на товары за счет собственных средств, не влияя на доходы продавцов. В результате покупатели видят привлекательные цены, но это создает проблемы для офлайн-ретейлеров, которые не могут позволить себе скидки из-за строгих правил антимонопольного и налогового законодательства.

Если ситуация не изменится, то в среднесрочной перспективе это приведет к «закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, угасанию рынков аренды, продажи помещений», отмечают в АКОРТ.

В правительстве сообщили, что рассматривают возможность введения новых норм в законопроекте «О платформенной экономике», который должен сбалансировать интересы всех участников рынка. Однако в Минэкономразвития предупреждают, что жесткие ограничения могут привести к повышению цен для потребителей и ухудшению сервиса.

В пресс-службе Ozon напомнили, что в офлайн-ретейле тоже есть промоакции и желтые ценники в магазинах. Там утверждают, что скидки способствуют увеличению спроса и помогают продавцам увеличить объемы продаж.

Напомним, в феврале ФАС выдала Ozon и Wildberries предписание, которое обязывает платформы ввести добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе в автоматических. Тогда продавцы жаловались на то, что маркетплейсы стали включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия и за их счет.