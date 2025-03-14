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14.03.2025 в 06:50

Ozon и Wildberries получили предупреждение ФАС за автоакции

Ранее селлеры пожаловались на площадки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Ozon и Wildberries обосновать внутренние механизмы автоакций, предусматривающие скидки на товары за счет продавца, сообщает «Коммерсант».

Ранее в ФАС обратились продавцы маркетплейсов. Они попросили ведомство проверить законность проведения автоакций, в результате которых площадки предлагают покупателям скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Селлеры заявили, что зачастую оказываются не в курсе того, что их товары продаются дешевле.

В ответ на это служба выдала предупреждение обоим маркетплейсам: Ozon и Wildberries должны до конца марта предоставить продавцам «прозрачные и понятные механизмы акций». При наличии оснований служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

К решению вопроса подключилось и правительство. В частности, обсуждается предложение обязать маркетплейсы уведомлять продавцов за 14 дней о проведении акции и получать на это согласие.

В Wildberries & Russ уверяют, что ценообразование на маркетплейсе определяет сам продавец, а инвестиции со стороны Wildberries позволяют делать товар доступнее покупателю.

ФАС Ozon Wildberries
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