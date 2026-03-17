«Скиллаут»: офлайн-хакатон по ИИ-рекламе пройдет 19-20 марта

Хакатон по ИИ-рекламе «Скиллаут» от создателей форума VidMK пройдет 19−20 марта на территории делового пространства «МосХаб.Сколково» при поддержке Московского инновационного кластера. Организаторы проекта рассказали Sostav, что это первый крупный офлайн-турнир по генерации рекламных видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Команда победителей будет приглашена на вечеринку 20 марта в 19:00 и получит денежное вознаграждение, продвижение роликов и призы от партнеров.

Более 20 профессиональных креативных команд в сфере генеративного ИИ соберутся вместе, чтобы за сутки создать рекламные ролики для ведущих брендов. За хакатоном будут наблюдать тысячи зрителей благодаря онлайн-трансляции на RUTUBE, ВК и других площадках. Эксперты определят победителей, а дополнительное открытое голосование позволит всем желающим оценить ролики и выбрать народного победителя.

Денис Мищенко, генеральный продюсер хакатона «Скиллаут» и форума VidMK: Стремительно развивающаяся ИИ-индустрия показывает, что российские креативные специалисты — потенциальные мировые лидеры в этой отрасли. Проект формирует ядро профессионального ИИ-сообщества: выявляет таланты, дает бизнесу реальный опыт сотрудничества с генеративным ИИ и закладывает основу для долгосрочных партнерств между брендами и продакшенами.

Ольга Романец, заместитель генерального директора Московского инновационного кластера: Москва ведет системную работу по развитию креативных индустрий. К наиболее приоритетным направлениям сегодня относятся разработка видеоигр, медиатехнологии и анимация. Город оказывает всестороннюю поддержку компаниям: от финансирования проектов до создания необходимой профильной инфраструктуры. Например, в начале года стартовал прием заявок в кластер медиатехнологий в «Сколково», призванный стать центром компетенций для разработчиков в сфере создания контента. Проведение хакатона по применению ИИ в рекламе также нацелено на поиск талантливых специалистов для этой перспективной отрасли, которую сегодня невозможно представить без использования передовых технологий.

Для участия AI‑креаторам и продакшен‑командам необходимо зарегистрироваться на платформе и подать заявку на отбор.

Организатор — команда форума российской кино- и видеоиндустрии VidMK. Хакатон поддерживают эксперты ведущих компаний, AI-режиссеры и ключевые партнеры, ориентированные на инновации в генеративном контенте.

Хакатон пройдет на территории делового пространства «МосХаб.Сколково». Это новая точка сборки ИТ-сообщества, единая среда для взаимодействия между городом, ИТ-экспертами, креаторами и молодыми специалистами. Площадка была выбрана неслучайно, так как современные креативные индустрии невозможны без использования технологий. Вместе ИТ-специалисты и представители творческих профессий способны превратить художественный замысел в яркий, запоминающийся и популярный продукт. В «МосХаб.Сколково» департамент информационных технологий города Москвы вместе с представителями ИТ-сообщества проводит события различных форматов для обмена опытом и идеями, чтобы совместно воплощать инновационные решения, ускорять их внедрение и развивать цифровую экосистему Москвы.

Награждение победителей AI-хакатона «Скиллаут» пройдет 20 марта, 19:00, в FOSTER CINEMA. Приглашены 100 экспертов хакатона — лидеры AI-видеоиндустрии, представители агентств и брендов, кино- и видеопродакшенов.