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18+
20.07.2026 в 14:05

«Одиссея» Нолана установила рекорд стартовых сборов среди фильмов режиссера

Картина заработала $264 млн за первые выходные мирового проката

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» собрал около $264 млн по итогам первых выходных мирового проката, показав лучший старт в карьере режиссера. Об этом сообщает Variety.

В Северной Америке картина заработала $124,5 млн, еще $139,6 млн пришлись на международный прокат. По данным Variety, фильм вышел на 73 зарубежных рынках, причем на 48 из них установил рекорд стартовых сборов среди всех работ Нолана.

По стартовой кассе «Одиссея» превзошла предыдущие успешные премьеры режиссера. Для сравнения, «Темный рыцарь: Возрождение легенды» собрал в первые выходные $249 млн, «Темный рыцарь» — $198 млн, а «Оппенгеймер» — $180 млн.

«Одиссея» стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на пленочные камеры IMAX. Главную роль царя Итаки Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, а в актерский состав также вошли Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Еще до выхода фильма «Одиссея» оказалась в центре масштабной интернет-дискуссии. Часть зрителей и комментаторов в соцсетях критиковала картину за выбор актеров, использование современных американских акцентов и вольную трактовку поэмы Гомера, тогда как ряд антиковедов указывали на существенные отступления от оригинального текста. Сам Кристофер Нолан назвал подобные споры неизбежными для крупных экранизаций и призвал оценивать фильм после просмотра.

Кино Сборы «Одиссея» Кристофер Нолан
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