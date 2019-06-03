Гостеприимный медведь и гречка для зайчика: традиционный обзор дизайна упаковки

Как связаны квас «Русский дар» и Третьяковская галерея? Почему скосил глаза Заяц в штанишках? Ответы на эти другие вопросы найдете в нашем майском обзоре дизайна упаковки.

Демократичный «ЭКОВЕР», стильный DECOVER от Depot

Стратеги Depot разработали платформу бренда для компании «ЭКОВЕР», а дизайнеры поработали над фирменным стилем и дизайном упаковки одноименной торговой марки и нового бренда Decover.

Основное обещание бренда «ЭКОВЕР» полностью соответствует актуальным трендам строительного рынка: экологичность, go green, инновационное и «умное» строительство. А основные драйверы DIY-сегмента лежат в плоскости «признания», реализации творческих амбиций и самовыражения, и поэтому упор в продвижении делается на эстетику и актуальный дизайн (расцветки, фактуры, соответствие современным трендам).

Для каждой из торговых марок был разработан свой язык символов, берущий начало в логотипе. Надпись «Эковер», например, с вплетенным в нее растительными мотивами, становится источником для графической заливки, имеющей бесконечное множество вариаций. На каждом носителе этот паттерн аккуратно и точно заполняет отведенное ему пространство, являясь своеобразным «идеальным строительным материалом» для дизайнера.

Похожий прием использован и для бренда Decover: здесь разнообразие узоров подчеркивает множество дизайн-решений, доступных благодаря использованию материалов новой марки. Кроме того, в коммуникациях обеих марок, помимо графики, могут использоваться и фотографии — особенно там, где потребителю важно увидеть результат современных отделочных решений.

Редизайн «Медовый край» X5 Retail Group от Quantum Graphics

Бренд «Медовый край» был создан в 2013 году при участии агентства Quantum Graphics. Линейка состояла из горного меда и дизайн был разработан с отсылками к горной тематике. С годами линейка расширилась и появилась необходимость обновить упаковку, сделать дизайн универсальным и ориентированным на более широкую аудиторию.

Был введен бренд-персонаж — гостеприимный медведь, который собирает травы и производит мед. Дизайн приобрел более мультяшный стиль, отошел от горной тематики. Сама упаковка стала яркой и заметной.

Getbrand разработало дизайн для линейки европейских сыров иранской торговой марки Kalleh

Название бренда «Port de Kalleh» несет в себе ассоциацию с морской тематикой, которую мы обыграли в дизайне. Гравюры с кораблями и географические карты, использованные в качестве фона на сырных брусках служат своеобразной отсылкой к европейскому региону, родине легендарных сыров и создают впечатление, как будто сыр привезли издалека.

Для оформления этикеток и разведения внутри линейки была разработана серия авторских оригинальных паттернов, позволяющих с легкостью дифференцировать различные сорта сыра.

«Я» — значит «Ярко»: в Depot разработали упаковку линейки красок «Ярко» для компании «Ярославские краски».

Доминантой на упаковке становится первая буква названия, которая неизбежно привлекает внимание. Выбранная стилистика шрифтового решения соответствует «среднему» ценовому сегменту, повышая ценность бренда в глазах покупателя в сравнении с предыдущей версией дизайна.

Местом покупки могут быть и DIY-супермаркеты, и магазины типа «Хозтовары», и строительные рынки, и даже магазинчик-«сельпо» в дачном массиве — дизайн хорошо заметен на любой полке, даже «смешанной». А итоговые образы легко считываются с упаковки и не требуют от покупателя лишних затрат для уяснения коммуникации.

Новое васильковое: Fabula Branding разработала дизайн упаковки для линейки уникального мороженого

Белорусская фабрика «Ингман Мороженое» начала выпуск мороженого с национальным колоритом: в его состав входят лепестки василька и семена льна, а стаканчик изготовлен из ржаной муки. Было принято решение вывести продукт на полки в рамках ТМ «Белы полюс». Для новой позиции требовалось разработать дизайн упаковки, который рассказал бы об уникальности десерта и сохранял константы визуального образа торговой марки.

Дизайн-решение базируется на концепте ТМ «Белы полюс»: акцентная фудзона, заметный логотип с белым медведем и ярко-красный маркер вкуса. «Васильковый» паттерн в верхней части упаковки поддерживает образ национального продукта, а лаконичная буколическая иллюстрация в нижней отсылает к его натуральному происхождению. Коммуникация разработана на двух языках — белорусском и английском.

Агентство Quantum Graphics разработало упаковку для Vitamia («Мега Фарм»)

Vitamia — бренд биологически активных добавок, разработанный для компании «Мега Фарм». В качестве фирменного элемента используется иллюстрация, стилизованная под грубые мазки краски. Иллюстрации также являются вспомогательным элементом дифференциации, продолжая цветовую кодировку. Получилось простая и удобная концепция, легко тиражируемая на разные форматы упаковки и не вызывающая трудностей при любой технологии печати.

Getbrand провело редизайн пива «Домашнее» для Ипатовского пивзавода

С ТМ «Домашнее» стояла задача освежить и осовременить облик продукта.

Минималистичный дизайн строится вокруг буквы «Д», которая занимает большую часть этикетки. Использование зерен в логотипе ассоциируются, как правило, с брендами кофе. Дизайнеры решили использовать этот тренд в дизайне пивного бренда.

Большая буква «Д» из зерен пшеницы занимает практически все пространство этикетки и громко заявляет о себе покупателю. Благодаря контрастному фону этикетка получилась насыщенной и броской.

Агентство Quantum Graphics провело редизайн упаковки линейки хлеба «Коломенское»

При разработке дизайна упаковки для хлеба необходимо учитывать, что, каким бы оригинальным ни был дизайн, в реальности он будет лежать в деформированном пакете, не обязательно лицевой стороной к покупателю, а иногда и вперемешку с продуктами конкурентов.

В данном случае важны яркие и запоминающиеся элементы дизайна, которые позволят моментально идентифицировать бренд, даже если на полке заметен только кусочек упаковки. Зачастую таким кусочком является хвост пакета, поэтому его решили запечатывать фирменным пшеничным паттерном, который также решает задачу цветовой дифференциации. Написание названий выполнено в едином стиле на основе одного из современных шрифтов. Также на упаковке появилась фудзона, что не является трендом в категории базовых хлебных линеек, поэтому можно задействовать как одну из отличительных черт.

Разработка нового бренда жидкостей для элекронных сигарет FOGLAND от Style-You

Перед креаторами стояла задача создать платформу нового бренда жидкостей для электронных сигарет FOGLAND. Жидкость является довольно уникальной в своем роде: она настаивается на табачных листах высшего сорта, сохраняя в себе никотин и неповторимый вкус из листьев. Жидкость ярко выделяется среди прочих брендов тем, что ее вкус не химический, а натуральный; не насыщенный, а деликатный. Все эти нюансы должны быть переданы в дизайне упаковки так, чтобы потребитель мог считать эти важные свойства, просто увидев упаковку и этикетку.

Дизайн упаковки должен предавать свойства товара, его настроение и ценности. Прозрачность этикетки и белый цвет упаковки символизируют отсутствие химических ароматизаторов и добавленного никотина в составе продукта. Ненасыщенность дизайна упаковки жидкости для вейпа доносит до потребителя деликатность вкуса жидкости в противовес существующим дизайнам с яркими, сочными фруктами и кондитерскими изделиями. К тому же холодное фольгирование, использованное на этикетке говорит о высоком ценнике, об элитарности продукта и его покупателя.

«Русский Дар» выпустил лимитированную коллекцию бутылок кваса с дизайном этикеток, разработанных в партнерстве с Третьяковской галереей

Ограниченная серия основана на иллюстрациях художницы русского авангарда Наталии Гончаровой и призвана подчеркнуть многообразие русского искусства и его актуальность в современном мире. Презентация новой линейки состоялась в Новой Третьяковке.

Иллюстрации, которые послужили основой при разработке этикеток кваса «Русский Дар», были созданы Наталией Гончаровой в период 1921−1923 годов к парижским изданиям «Слова о полку Игореве» и «Сказки о царе Салтане». Помимо бутылок с новыми этикетками, бренд подготовил для любителей кваса оригинальные стикеры с элементами нового дизайна.

Воздушная гречка для зайчика от «Паприка Брендинг»

Требовалось сделать упаковку, милую и привлекательную, которая бы подчеркивала тему воздушности. Дизайнеры поискали темы, которые могли бы показать воздушность, и в то же время имели бы игровой потенциал, так как продукт предназначен детям.

Вот какие направления были в разработке команды агентства: быстроногая девчонка-проказница (по характеру это типаж Малышки Мю из «Муми-Троллей»), летающая тарелка (заправляется воздушной гречкой с разными вкусами, у них разная дальность полета), мама-курочка («Цып-цып, мои цыплятки! Завтрак готов!»).

И ещё был «Заяц в штанишках», который скосил глаза в предвкушении большого-большого завтрака из большой-большой миски. Заяц мгновенно захватил первенство своей милотой, простотой образа, возможностью развития в анимации.

Так получилась «заячья» серия, в которой вкус обозначен летящими в миску добавками (ваниль, шоколад, яблоко и корица, клубника). И еще вкус поддержан цветом штанов зайчика. Дизайнеры также поискали тип подложки для логотипа «Гранум» и остановились на облачке, все-таки, гречка — воздушная.

Редизайн упаковки пельменей «Бурлимс» от Stasovskiy Branding

Текущий дизайн не удовлетворял требованию современности. Новый дизайн должен быть ярким, молодежным,

но при этом не должен отпугивать возрастную аудиторию. Было принято решение ни в коем случае не размещать фото самих пельменей и обязательно предусмотреть окно на просвет.

Чтобы вызвать у покупателя ассоциацию с действительно большим количеством бульона в пельменях,

был использован образ вихря, вырывающегося из бурлящей кастрюли которая в свою очередь является окном на просвет.

«Балтика 7» провела рестайлинг к 25-летию бренда

В новом дизайне, созданном вместе с агентством Cartils (Нидерланды), были сохранены все важные черты бренда «Балтика 7», которые теперь выглядят более современными, яркими и заметными на полке.

Три волны, крупная цифра семь, золотая окантовка этикетки и приятная текстура с тонким волнистым рисунком — новая упаковка полностью соответствует ожиданиям потребителей, которые встречаются, общаются, шутят, спорят и болеют за наших спортсменов за бокалом «Балтики». Подробнее на Sostav.

«С огорода прямо в пачку»: упаковка нового продукта Knorr от Ясно

Дизайнеры использовали акварельную графику для создания впечатления легкости и натуральности, а рукописный шрифт для клеймов передает дружелюбность и рассказывает о полезных свойствах продукта. Подробнее на Sostav.

Смело-горячо: лимитированная коллекция банок Coca-Cola

Coca-Cola решила вдохновить молодую аудиторию при помощи музыки и ярких историй. Летняя кампания включает лимитированную коллекцию баночек с модной молодежной лексикой и первое в истории мобильное приложение, разработанное специально для подростков. Поддержит проект команда из музыкальных амбассадоров — Элджея, Лены Темниковой и Тимы Белорусских. Подробнее на Sostav.

«Динамичный бренд с современной типографикой»: Depot рассказало о ребрендинге «Святого Источника»

Силуэт голубя «устремлен» еще выше, начертание «волны» в знаке прорисовано более аккуратно, что делает композицию визуально легче и формирует у продукта brand-icon. Образ «крыла» является еще и элементом новой типографики: он повторяется в букве «в» в русскоязычном нейме и в «g» в английской версии названия «Saint Spring».

Лаконичная дизайн-концепция включает в себя минимум элементов, каждый из которых самодостаточен и выразителен. При работе над упаковкой агентство полностью сохранило цветовую гамму предыдущего дизайна. Однако, второстепенные элементы были заметно переработаны — для того, чтобы лучше прослеживалось их взаимодействие со шрифтом. Подробнее на Sostav.

Дизайн, вдохновленный красотой севера: решение для ARCTICA NORD от Fabula Branding

Дизайн для продукта субпремиального ценового сегмента лаконичен: матовая белая этикетка, акцентная логозона и изображение ледяной поверхности. Металлизация и тиснение серебряной фольгой помогли создать эффект серебряного мерцания.

Для упаковки продукта премиум-сегмента использован сложный в исполнении прием — коутинг, при котором бутылка практически целиком покрывается белой краской. Окно на лицевой части позволяет увидеть фронтальное изображение — объемное и подсвеченное за счет эффекта линзы. Голографический блеск верхней этикетки, несущей функции контроля вскрытия, ассоциируется с северным сиянием. Специально разработанный геральдический символ — роза ветров — поддерживает статусный образ продукта. Подробнее на Sostav.

DDC.Lab : «Бритая голова — это стильно и брутально, и шампунь для нее должен быть таким же»

Философия бренда вполне понятная: дать бритому мужику то, что разработано специально для него. Агентство DDC.Lab разработало дерзкий нейм под стать идее бренда — SkinHead .

Skinhead не топит за националистические идеи и насилие, а наоборот объединяет мужчин всех рас, возрастов и социальных слоев в культуру ухода и заботы о коже головы. Базовым образом для этикетки стало острое лезвие, «стальное» покрытие родилось благодаря текстуре этикетки и сложной вырубке. Крупный рубленный шрифт и шрифтовые ирокезы задают дополнительную динамику этикетке на минималистичной, черной упаковке. Подробнее на Sostav.