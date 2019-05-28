Дизайн, вдохновленный красотой севера: решение для ARCTICA NORD от Fabula Branding

ARCTICA NORD — новая торговая марка водки, продукты которой планировалось представить в субпремиальном и премиальном ценовых сегментах — нуждалась в разработке визуального образа. Насыщенный рынок и консервативная целевая аудитория уже задавали требования к дизайну упаковки: он должен быть характерным для категории и учитывать ситуацию потребления.

Дизайн-решение, разработанное командой Fabula Branding , созвучно названию бренда и вдохновлено естественной красотой северных пейзажей — заснеженных просторов и массивных айсбергов.

Дизайн для продукта субпремиального ценового сегмента лаконичен: матовая белая этикетка, акцентная логозона и изображение ледяной поверхности. Металлизация и тиснение серебряной фольгой помогли создать эффект серебряного мерцания.

Для упаковки продукта премиум-сегмента использован сложный в исполнении прием — коутинг, при котором бутылка практически целиком покрывается белой краской. Окно на лицевой части позволяет увидеть фронтальное изображение — объемное и подсвеченное за счет эффекта линзы. Голографический блеск верхней этикетки, несущей функции контроля вскрытия, ассоциируется с северным сиянием. Специально разработанный геральдический символ — роза ветров — поддерживает статусный образ продукта.