«Динамичный бренд с современной типографикой»: Depot рассказало о ребрендинге «Святого Источника»

Перед агентством была поставлена задача создать актуальный, яркий и динамичный образ бренда, а также упаковку, которая была бы однозначно дифференцируема на полке, но сохранила преемственность дизайна. Важно было сохранить ценности бренда, но заметно осовременить его визуальную составляющую.

Голубь, венчающий этикетку всех продуктов «Святого Источника», был выполнен командой агентства в более современной стилистике. Независимо от того, что его визуальная интерпретация была намеренно упрощена, он по-прежнему остается узнаваемым символом жизни, зарождающейся в самом сердце природы.

Силуэт голубя «устремлен» еще выше, начертание «волны» в знаке прорисовано более аккуратно, что делает композицию визуально легче и формирует у продукты brand-icon. Образ «крыла» является еще и элементом новой типографики: он повторяется в букве «в» в русскоязычном нейме и в «g» в английской версии названия «Saint Spring».

Владимир Большаков, арт-директор Depot : Клиент на первой же презентации выбрал самый неожиданный вариант. Мы хотели сделать динамичный бренд, с современной типографикой. Было вызовом одинаково хорошо нарисовать и кириллическое, и латинское начертания, найти визуальные рифмы между ними. На новой упаковке название будет написано и по-русски — «Святой Источник», и по-английски — «Saint Spring». Бренд-блок стал заметнее на полке. Округлые, похожие на лепестки, формы букв шрифта являются отличительными элементами типографики, которые обеспечивают узнаваемость логотипа.

Лаконичная дизайн-концепция включает в себя минимум элементов, каждый из которых самодостаточен и выразителен. При работе над упаковкой агентство полностью сохранило цветовую гамму предыдущего дизайна. Однако, второстепенные элементы были заметно переработаны — для того, чтобы лучше прослеживалось их взаимодействие со шрифтом.

Алёна Бакликова, менеджер проекта: Мелкие элементы в оформлении упаковки, скорее, вторичны. Бриф подразумевал идеальную сочетаемость букв шрифта (на этом особенно настаивало руководство компании) и сохранение узнаваемости образа голубя. Поэтому сначала мы работали над шрифтом, потом вносили корректировки в изображение, а уже после «наводили порядок» в бренд-зоне и старались сделать дизайн визуально легче. Разработанный фирменный блок теперь будет использоваться на всех категориях продукции компании «Святой источник».

Обновленная упаковка полностью отражает коммуникацию бренда и его философию, позволяя компании двигаться вперед, не теряя атрибутов «природности» и «натуральности» воды.