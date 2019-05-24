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24.05.2019 в 17:35

Андрей Слонецкий, DDC.Lab: «Бритая голова — это стильно и брутально, и шампунь для нее должен быть таким же»

Исполнительный директор DDC.Lab — о брендинге продукта пустующей ниши

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Андрей Слонецкий, исполнительный директор DDC.Lab , рассказал о том, как сделать бизнес на своих (или чужих) комплексах.

Андрей Слонецкий

Трое предпринимателей из Варшавы, Москвы и Петербурга столкнулись с тем, с чем сталкиваются многие мужчины после 30 лет — растительность на голове редеет и перестает выглядеть привлекательно. Барбершопы не спасают. В итоге многие приходят к тому, чтобы начать просто бриться под «ноль».

Только начинаешь привыкать к новому образу и строить свой стиль, исходя из 1−3 мм длины волос, как сразу же сталкиваешься с абсолютным непониманием: чем мыть голову в новой реальности. Раньше ты подбирал шампунь под тип волос, которые у тебя росли, а теперь их нет, равно как и выбора моющих бритую голову средств. И вот ты, стоя в ванной, приходишь в недоумение: «А чем, по-вашему, должен мыть голову бритый налысо мужик? Мылом для рук? Гелем для душа? Шампунем для волос, которых у него нет? А может, золой и яичным желтком?»

Обсудив ситуацию, мы создали объединение Urbancosmetics и приступили к разработке продукта для пустующей ниши. В основу лег сильный инсайт — бритой голове, так же, как и любой другой, нужен шампунь, который создан специально с учетом особенностей ухода.

И, что немаловажно, бритая голова — это стильно и брутально, и шампунь для нее должен быть таким же. Через полгода NPD и маркетинговых усилий получился SKINHEAD — первый в мире шампунь для бритых голов.

Философия бренда вполне понятная: дать бритому мужику то, что разработано специально для него! Больше никаких женских шампуней для поврежденных кончиков и придания объема, блеска и шелковистости локонов. Теперь есть крем-шампунь, специально созданный для мытья бритой головы.

Мы пришли на рынок, чтобы совершить революцию и отстоять право бритых мужиков на собственную качественную и модную косметику. Агентство DDC.Lab разработало дерзкий нейм под стать идее бренда — SkinHead, и справилось с амбициозной задачей уйти от негативной коннотации этого слова.

Skinhead не топит за националистические идеи и насилие, а наоборот объединяет мужчин всех рас, возрастов и социальных слоев в культуру ухода и заботы о коже головы. Базовым образом для этикетки стало острое лезвие, «стальное» покрытие родилось благодаря текстуре этикетки и сложной вырубке. Крупный рубленный шрифт и шрифтовые ирокезы задают дополнительную динамику этикетке на минималистичной, черной упаковке.

Сам продукт Skinhead содержит компоненты, способствующие естественной себорегуляции кожи головы. Входящий в состав оксид цинка нормализует секрецию сальных желез, обладает антибактериальным эффектом, удаляет отмершие клетки кожи. Ментол и мята снимают раздражение, приятно освежают и охлаждают. Оливковое масло в составе обладает успокаивающим действием, смягчает и увлажняет кожу головы. Шампунь не содержит парабенов, силиконов, минеральных масел, бензофенона.

DDC.lab кейсы Skinhead Urbancosmetics
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