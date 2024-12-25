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25.12.2024 в 05:40

Образ iPhone в рекламе вытеснил Samsung

Продукция Apple уже не пользуется спросом у маркетологов

Число использований образа iPhone в рекламе (ТВ, Out of Home (OOH), интернет) у телеком-операторов, банков и других компаний сильно сократилось. Намного чаще в рекламе стал использоваться образ Android, сообщает «Коммерсант».

В «МегаФоне» и t2 отметили, что стараются демонстрировать «нейтральный» образ смартфона в рекламе, без привязки к бренду. В VK связали сокращение образа Apple с ограничением сервисов iOS для россиян и удалением привычных приложений из магазина Apple — привычные паттерны поведения пользователя переключились на Android-устройства, где повседневные сервисы доступны.

Собеседник издания рассказал, что на ситуацию также влияет отсутствие предоставления «промомодели» смартфона от самого Apple, тогда как ранее компания бесплатно предоставляла устройства для съемок в рекламе.

«Если раньше ключевым символом современного смартфона был iPhone, то сегодня на билбордах, в телевизионных роликах и интернет-рекламе все чаще появляются устройства от Samsung, Huawei, Honor и других брендов», — соглашается представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Эксперты полагают, что отсутствие образа iPhone в рекламе не повлияет на узнаваемость бренда, однако уменьшит заинтересованность в приобретении устройства. А в совокупности с отсутствием официальных продаж интерес к Apple в РФ продолжит сокращаться.

IPhone
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