Обошедший PewDiePie индийский канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Компания из Индии T-Series, публикующая музыкальные клипы Болливуда, первой в истории YouTube набрала 100 млн подписчиков на своей странице. Сообщение об этом появилось на канале самого лейбла.

Ранее T-Series прославился противостоянием по числу подписчиков с самым популярным блогером планеты из Швеции Феликсом Чельбергом, известным как PewDiePie. Первый разрыв между двумя каналами в пользу индийского произошел в 7:30 по Москве 21 марта 2019 года. Тогда разница составляла 15 тысяч человек, теперь — почти 4 млн.

PewDiePie не сдался без боя, с лета 2018 года он развернул масштабную кампанию, призывая людей подписываться на его канал, благодаря чему за три месяца увеличил свою аудиторию на 700%, сообщает Businessinsider.

Флешмоб «Subscribe to PewDiePie» попросил прервать сам блогер. Дело в том, что эту фразу в марте выкрикнул новозеландский стрелок Брентон Таррант из Австралии, прежде чем начать массовый расстрел в мечети города Крайстчерч. Блогер открестился от любых связей с террористами и свернул акцию.