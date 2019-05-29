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29.05.2019 в 17:00

Обошедший PewDiePie индийский канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский лейбл обошел бывшего самого популярного блогера планеты уже почти на 4 млн

YouTube-канал T-Series

Компания из Индии T-Series, публикующая музыкальные клипы Болливуда, первой в истории YouTube набрала 100 млн подписчиков на своей странице. Сообщение об этом появилось на канале самого лейбла.

Ранее T-Series прославился противостоянием по числу подписчиков с самым популярным блогером планеты из Швеции Феликсом Чельбергом, известным как PewDiePie. Первый разрыв между двумя каналами в пользу индийского произошел в 7:30 по Москве 21 марта 2019 года. Тогда разница составляла 15 тысяч человек, теперь — почти 4 млн.

PewDiePie не сдался без боя, с лета 2018 года он развернул масштабную кампанию, призывая людей подписываться на его канал, благодаря чему за три месяца увеличил свою аудиторию на 700%, сообщает Businessinsider.

Флешмоб «Subscribe to PewDiePie» попросил прервать сам блогер. Дело в том, что эту фразу в марте выкрикнул новозеландский стрелок Брентон Таррант из Австралии, прежде чем начать массовый расстрел в мечети города Крайстчерч. Блогер открестился от любых связей с террористами и свернул акцию.

YouTube PewDiePie
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