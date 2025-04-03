Объем рынка стриминга по рекламной модели вырос почти на 50%

Рынок подписного стриминга в России за 2024 год вырос на 49%, до 37 млрд руб. На рекламе сервисы заработали 451,9 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на исследование Национальной федеральной музыкальной индустрии.

Общий объем музыкального рынка в России составил 37,61 млрд. руб. (+47,8%). На платной подписке сервисы заработали 36,99 млрд руб., что на 49% больше, чем в прошлом году. Доходы от рекламы увеличились на 16,8%.

Объем рынка видеостриминга (включая видеохостинги с музыкальным контентом) составил 170,5 млн руб. (-29,6%). Среднемесячная аудитория стримингов в 2024 году составила 84,1 млн, из них 32,2 млн платные подписчики.

Подавляющую долю рынка стриминговых платформ (96,9%) занимают российские сервисы, среди которых «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка», остальную — зарубежные, в том числе Аpple Music и YouTube.

Ранее сообщалось, что доля россиян, выбирающих только отечественные музыкальные платформы, увеличилась с 46% в 2022 году до 54% в 2024 году. Выросло количество пользователей, совмещающих российские и иностранные сервисы (с 26 до 33%).