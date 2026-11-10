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10.11.2026 в 11:10

58% интернет-пользователей не замечают повторяющуюся рекламу на разных площадках

Еще 32% респондентов заявили, что навязчивые предложения вызывают у них раздражение

Более половины интернет-пользователей в России (58%) не обращают внимания на повторяющиеся предложения товаров и услуг на разных площадках. Они воспринимают их как «белый шум». Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, результаты которого публикует ТАСС.

Еще 32% респондентов испытывают раздражение от навязчивых рекомендаций и принципиально отказываются приобретать предлагаемые товары или услуги. При этом 9% опрошенных повторные предложения побуждают искать дополнительную информацию, а 1% воспринимают их как гарантию качества.

Опрос также показал, что 51% пользователей предпочитают самостоятельно искать товары и услуги через поисковые системы. Еще 19% выбирают из уже знакомых вариантов, а 13% обращаются к нейросетям.

При этом персональные рекомендации по типу «вам понравится» не считают подходящими 51% опрошенных.

Исследование проводилось на ресурсах Rambler&Co с 29 октября по 5 ноября 2026 года. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.

интернет-пользователи Rambler&Co Россия исследование
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