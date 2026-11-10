59% опрошенных россиян выступают против использования ИИ в искусстве

Более половины россиян (59%) считают, что представителям творческих профессий не следует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) в своих работах. При этом 60% опрошенных полагают, что внедрение нейросетей в креативные процессы снижает культурный уровень общества. Такие результаты показал совместный опрос сервиса «КИОН Музыка» и медиапроекта Hi-Tech Mail. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Отношение к использованию ИИ различается в зависимости от творческой сферы. Чаще всего респонденты допускают применение нейросетей в архитектуре (33%) и кинематографе (32%). Музыка заняла третье место с результатом 25%. Реже участники исследования готовы принять использование ИИ в изобразительном искусстве (18%), литературе (11%) и театральных постановках (10%).

Отдельно исследователи изучили отношение к музыке, созданной с помощью нейросетей. Почти половина опрошенных (46%) лишь время от времени могут отличить такие композиции от треков реальных исполнителей. Еще 28% утверждают, что всегда распознают ИИ-музыку, а 26% не замечают разницы. При этом нейротреки слушают 23% респондентов, тогда как у 77% их нет в плейлистах.

Наиболее категорично участники опроса относятся к использованию ИИ для исполнения классической музыки: 22% не готовы слушать такие произведения. Далее следуют авторская песня (15%), шансон (12%) и рок (11%). Против нейроисполнения джаза и панка выступают по 9,2% опрошенных, блюза — 9%.

Несмотря на скептическое отношение к искусственному интеллекту в творчестве, большинство россиян не готовы доплачивать за контент, созданный исключительно людьми. Так ответили 63% участников исследования. Еще 37% согласились бы платить больше за музыку, фильмы и другие произведения без участия ИИ.

В то же время 93% респондентов считают необходимым каким-либо образом выделять контент, созданный с помощью нейросетей. Таким образом, вопрос прозрачности происхождения произведений оказался одним из наиболее значимых для участников опроса.

При этом 28% опрошенных считают, что влияние ИИ на культурный уровень общества зависит от степени проникновения технологий в искусство. Только 12% не видят в использовании нейросетей подобной угрозы.