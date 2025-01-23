Больше половины россиян выбирают отечественные музыкальные сервисы

Доля россиян, выбирающих только отечественные музыкальные платформы, увеличилась с 46% в 2022 году до 54% в 2024-м. Выросло количество пользователей, совмещающих российские и иностранные сервисы (с 26 до 33%). Интерес только к зарубежным площадкам значительно сократился. Такие данные содержатся в исследовании ORO, которое есть в распоряжении Sostav.

81% респондентов пользуются легальными сервисами, 17% совмещают легальные и нелегальные способы доступа к музыке (в 2022 году показатель составлял 10%). На исключительно легальные платформы приходится 65% аудитории, только на нелегальные — 8%.

Число пользователей, оформивших подписку, достигло 57%, что значительно превышает показатель 2022 года. Также увеличилось количество тех, кто комбинирует подписочный и бесплатный доступ к музыке — с 21% в 2022 году до 35% в 2024-м.

Лидером по охвату остается «Яндекс Музыка»: сервисом пользуются 46% слушателей. На втором месте «VK Музыка» (36%). Далее в списке следуют YouTube Music (17%), Zaytsev.net (9%), «МТС Музыка» и «Звук» (по 7%).

Число пользователей, ежедневно или почти ежедневно слушающих музыку, сократилось с 46% в 2022 году до 40% в 2024-м. Самое заметное снижение ежедневных слушателей наблюдается среди мужчин (доля активных пользователей сократилась с 48 до 37%).

Маруся Нерсесян, директор по развитию направления Digital & Media в ORO: Ограниченный доступ к международным сервисам частично способствует как увеличению числа подписчиков на локальные платформы, так и росту доли пользователей с комбинированным набором музыкальных источников (легальные/нелегальные платформы). Крупные игроки, такие как «Яндекс Музыка» и «VK Музыка», укрепляют свои позиции: они продолжают улучшать пользовательский опыт. Это драйвит российский рынок музыкальных стриминговых сервисов, делает его более ориентированным на потребности пользователей.

В исследовании приняли участие больше 1,1 тыс. человек.