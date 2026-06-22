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22.06.2026 в 11:00

Объем российского рекламного рынка в первом квартале превысил 220 млрд рублей

Сегмент рекламы в интернет-сервисах составил 117–118 млрд рублей

В первом квартале 2026 года объем российского рекламного рынка (с предварительной оценкой объемов и динамики сегмента рекламы вне дома) вырос на 5% год к году, до 220 млрд руб. Такие данные представил совет экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Отчет есть в распоряжении Sostav.

Сергей Веселов, вице-президент АКАР, сопредседатель совета экспертов АКАР:

Крайне непростая общеэкономическая ситуация в России (в первом квартале ВВП в стране официально сократился на 0,2%), а также негативное влияние различных внеэкономических факторов на рекламную индустрию существенно усилили замедление динамики рынка. При этом объективно обоснованные прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в нынешних условиях строить весьма проблематично, поскольку влияние внешних факторов (как экономического, так и политического и законодательного характера) на рекламную индустрию стало крайне высоким, а спрогнозировать действие данных факторов почти невозможно.

В первом квартале сегмент рекламы в интернет-сервисах вырос на 8% год к году, до 117−118 млрд руб. Сегмент видеорекламы увеличился на 1%, до 67,5−68,5 млрд руб.

Небольшое снижение зафиксировано в издательском бизнесе (минус 7%, до 4,8−5 млрд руб.): подсегмент принт сократился на 14%, до 0,8−0,9 млрд руб., цифровой подсегмент — на 5%, до 4−4,1 млрд руб. Объем аудиорекламы (в т. ч. радио) снизился на 4%, до 4,7−4,9 млрд руб.

Рост регионального рекламного рынка замедляется. В 2023 году объем рынка увеличился на 24%, в 2024-м — на 16%, в 2025-м — на 1%. По итогам первого квартала 2026 года было зафиксировано сокращение объемов рынка (без учета московского регионального рынка) примерно на 1%, до 26 млрд руб. Ухудшение ситуации коснулось всех сегментов регионального рынка: видео, аудио и издательский бизнес показали снижение, интернет-сервисы и наружная реклама были в пределах околонулевых значений.

В 2025 году суммарный объем рекламы во всех основных сегментах ее распространения — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — вырос на 8,5% по сравнению с 2024 годом, до 980 млрд руб. Весь рынок маркетинговых коммуникаций увеличился примерно на 15% и превысил 2,4 трлн руб.

АКАР Реклама
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