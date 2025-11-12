Sostav.ru

12.11.2025 в 13:15

Объем российского рекламного рынка превысил 680 млрд рублей

По итогам первых трех кварталов 2025 года рост составил 8%

Суммарный объем рекламного рынка России во всех сегментах за первые три квартала 2025 года увеличился на 8% и превысил 680 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные АКАР.

В частности, рост наблюдается в сегменте интернет-сервисов (+9%), видеосегменте (+8%). При этом показатели уступают рекордным 2023−2024 годам, когда прирост достигал 24−30%.

Данные АКАР показывают, что замедление темпов роста рекламного рынка сохраняется в течение всего года: в первом квартале рост составил 11%, во втором — 8%, в третьем — 7%. Эксперты связывают это с замедлением экономического роста страны: по итогам девяти месяцев 2025 года ВВП вырос всего на 1%.

Региональный рынок также показал положительную динамику, увеличившись на 2% по итогам трех кварталов. Объем рынка региональной рекламы без учета Москвы достиг почти 93 млрд руб.

Ранее президент ГК «Родная Речь» Сергей Коптев со ссылкой на данные Mediascope заявил, что сокращается количество брендов, рекламирующихся на национальном ТВ. Так, в этом году число рекламодателей уменьшилось до 901 по сравнению с 1055 за 2024 год.

Россия рекламный рынок
