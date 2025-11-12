Sostav.ru

12.11.2025 в 12:15

Компании стали реже закупать рекламу на ТВ

В этом году число рекламодателей сократилось на 10%

Сокращается количество брендов, рекламирующихся на национальном ТВ. Так, в этом году число рекламодателей уменьшилось до 901 по сравнению с 1055 за 2024 год. Об этом заявил президент ГК «Родная Речь» Сергей Коптев со ссылкой на данные Mediascope.

Сокращается база роста рекламодателей, при этом возрастает зависимость сегмента от нескольких крупнейших участников рынка. Доля 20 крупнейших рекламодателей растет — за два года их присутствие выросло до 59%.

«Формируется «перевернутая» структура экономики рекламы, где реклама становится привилегией компаний, которые могут себе это позволить. Для остальных рекламная активность превращается в недоступную роскошь», — заявил Коптев.

Ранее Сергей Коптев рассказал Sostav о ключевых вызовах и перспективах индустрии.

Сергей Коптев
