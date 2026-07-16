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16.07.2026 в 14:40

Объем рекламных услуг X5 во втором квартале составил 9,6 млрд рублей

Выручка группы достигла 1,29 трлн рублей

Во втором квартале 2026 года объем рекламных услуг группы X5, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», достиг 9,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба X5.

В первом квартале 2026 года объем рекламных услуг X5 составлял 7,7 млрд руб.

Во втором квартале «Х5 Медиа»:

  • сосредоточился на развитии омниканальной рекламной платформы и укреплении ее технологической базы;
  • тестировал использование AI-и ML технологий в рекламной платформе для прогнозирования результатов рекламных кампаний, подбора креативов и оптимизации показов;
  • интегрировал видеоплеер, который поможет ускорить развитие новых видеоформатов в рекламе;
  • в приложении «Пятерочка» обновил кликаут-формат — принц-баннер, доступный как поставщикам Х5, так и внешним рекламодателям.

Выручка X5 во втором квартале 2026 года выросла на 9,9% год к году, до 1,29 трлн руб. Чистая розничная выручка «Пятерочки» увеличилась на 7,6%, до 993,1 млрд руб., «Перекрестка» — на 6,5%, до 138,9 млрд руб., «Чижика» — на 29,8%, до 134,8 млрд руб. Выручка цифровых бизнесов X5 возросла на 25,4%, до 85,7млрд руб.

Сопоставимые (LFL) продажи увеличились на 4,2%, LFL-трафик — на 1,2%.

Число новых магазинов (с учетом закрытий) выросло на 466, среди них 254 магазина «у дома», восемь супермаркетов и 204 «жестких» дискаунтера.

X5 квартальная отчётность
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