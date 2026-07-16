Объем рекламных услуг X5 во втором квартале составил 9,6 млрд рублей

Во втором квартале 2026 года объем рекламных услуг группы X5, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», достиг 9,6 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба X5.

В первом квартале 2026 года объем рекламных услуг X5 составлял 7,7 млрд руб.

Во втором квартале «Х5 Медиа»:

сосредоточился на развитии омниканальной рекламной платформы и укреплении ее технологической базы;

тестировал использование AI-и ML технологий в рекламной платформе для прогнозирования результатов рекламных кампаний, подбора креативов и оптимизации показов;

интегрировал видеоплеер, который поможет ускорить развитие новых видеоформатов в рекламе;

в приложении «Пятерочка» обновил кликаут-формат — принц-баннер, доступный как поставщикам Х5, так и внешним рекламодателям.

Выручка X5 во втором квартале 2026 года выросла на 9,9% год к году, до 1,29 трлн руб. Чистая розничная выручка «Пятерочки» увеличилась на 7,6%, до 993,1 млрд руб., «Перекрестка» — на 6,5%, до 138,9 млрд руб., «Чижика» — на 29,8%, до 134,8 млрд руб. Выручка цифровых бизнесов X5 возросла на 25,4%, до 85,7млрд руб.

Сопоставимые (LFL) продажи увеличились на 4,2%, LFL-трафик — на 1,2%.

Число новых магазинов (с учетом закрытий) выросло на 466, среди них 254 магазина «у дома», восемь супермаркетов и 204 «жестких» дискаунтера.