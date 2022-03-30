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18+
30.03.2022 в 11:40

Объём российского рынка видеоигр составил 177,4 млрд рублей в 2021 году

Самым быстрорастущим сегментом стали мобильные игры — на их долю пришлось 43,1% от общего объёма рынка

Аналитики игрового подразделения холдинга VK My.Games оценили рост российского рынка видеоигр по итогам 2021 года (результаты есть в распоряжении Sostav). По их оценкам, объём игрового рынка в России увеличился на 9% год к году, достигнув 177,4 млрд руб.

Небольшой рост в первой половине 2021 года обусловлен высокой базой, заданной периодом локдауна 2020 года, во втором полугодии рост год к году был выражен гораздо ярче, отмечают в My.Games.

Доминирующим в России остаётся сегмент free-to-play (игры, в которые можно играть бесплатно) с 84,7%. Показатель незначительно изменился по сравнению с предыдущими годами — 83,3% в 2020 году и 83,1% в 2019 году.

По данным аналитиков компании, самый быстрорастущий сегмент рынка в 2021 году — мобильные игры. За год его доля достигла 43,1% от общего объёма рынка. В 2020 году на мобильные игры приходилось 41,1%. Самой доходной платформой остаётся ПК (48,1%), затем идут мобильные игры (43,1%) и консоли (8,7%).

Мобильные игры выросли на 14% до 76,5 млрд руб. за 2021 год. По количеству загрузок самыми популярными жанрами стали гиперказуальные игры и песочницы, а по выручке — RPG (role-playing game — ролевая игра) и стратегии.

В 2021 году объём рынка ПК-игр показал рост на 4,2% до 85,4 млрд руб. Free-to-play сегмент среди игр для ПК вырос на 7% до 68,9 млрд руб. При этом премиум-сегмент сократился на 6% из-за небольшого количества крупных релизов, отложенных в связи с пандемией, говорится в исследовании.

Рынок консольных игр вырос на 8% до 15,5 млрд руб. По мнению аналитиков My.Games, основным драйвером роста стали проекты позапрошлого года и новые поколения приставок, которые постепенно проникают на рынок.

В оценку рынка вошли доходы, полученные с продаж игр, игровых подписок и внутриигрового контента на ПК, игровых консолях и мобильных устройствах. В оценку рынка не вошли вторичный рынок, рынок ПК кодов и внутриигровых предметов на сторонних площадках. Также в оценку рынка не вошла выручка с продаж игрового железа, консолей и аксессуаров.

По данным «Ведомостей», в 2022 году российский рынок видеогейминга ждёт самого серьёзного падения за всю свою историю. Эксперты отрасли прогнозируют массовое пиратство и надеются на приход крупных китайских платформ.

Так, генеральный директор российской компании-разработчика видеоигр CarX Technologies Дмитрий Фокин прогнозирует «сильное потрясение, сравнимое с 2008 годом (время глобального кризиса - прим. Sostav)». По мнению основателя проекта rawg.io Гаджи Махтиева, по итогам 2022 года отечественный рынок видеоигр может сократиться на 50% по отношению к 2021 году. Но падение может быть и больше — до 75−85%, считает Махтиев.

Мобильные игры MY.GAMES free-to-play
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