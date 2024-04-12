Объём потребления интернета в России в прошлом году вырос на четверть

После блокировки в России Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) их трафик перетёк в Telegram и VK. При этом трафик заблокированных платформ упал в разы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов.

В целом объём потребления интернета в России в 2023 году вырос на 20−25% по сравнению с 2022 годом, оценили в Arelion. В «Эр-телеком холдинге» подтвердили, что трафик перераспределился в Telegram и в VK.

По данным VK, компания в прошлом году выросла по трафику на 65%. Трафик в Telegram российских интернет-пользователей также вырос в годовом выражении на десятки процентов. В сети «Мегафона» он рос на 80% год к году, в сети Tele2 — почти на 100%. Представитель «Билайна» сообщал, что трафик в Telegram за этот период увеличился в 1,5 раза. В сети МТС трафик Telegram вырос на 35%.

При этом часть трафика пошла через инструменты обхода блокировок, но измерить эту долю и понять, на какие именно ресурсы она шла, не представляется возможным, отметили участники рынка.

Директор по развитию инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов в свою очередь отметил, что трафик сервисов компании рос «органически» и увеличился более чем на 20% год к году.

Ранее сообщалось, что в 2023 году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Доля Telegram в структуре потребления аудитории выросла, а доля видеосервисов, в том числе TikTok, снизилась.