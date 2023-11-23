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18+
23.11.2023 в 14:16

Дети переключились с TikTok на мессенджеры

Юные пользователи стали тратить больше мобильного интернета, чем в прошлом году

В 2023 году дети стали тратить больше мобильного трафика на мессенджеры, чем на музыку и соцсети вместе взятые. Доля Telegram в структуре потребления аудитории выросла, а доля видеосервисов, в том числе TikTok, снизилась. Об этом говорится в исследовании «Мегафона», которое есть в распоряжении Sostav.

В целом дети потратили на 26% больше мобильного интернета, чем в 2022 году. 32% трафика уходит на просмотр видео, 30% — на мессенджеры, 15% — на музыкальные сервисы, 9% — на игры, 7% — на соцсети и 4% — на просмотр фильмов.

Самые популярные приложения у детей — YouTube, VK и TikTok. Расход трафика на первые два сервиса за год вырос на 26% и 41%, на TikTok — на 1%. В топ-5 любимых приложений у юных пользователей также вошли Telegram (плюс 86%) и WhatsApp (плюс 45%).

Девочки тратят на 44% больше трафика в Wildberries, чем мальчики. Они также активнее в приложениях продуктовых магазинов («ВкусВилл», «Магнит») и онлайн-кинотеатрах Start и more.tv. При этом мальчики тратят почти в 2,3 раза больше гигабайт, чем девочки.

Лидерами по расходу мобильного трафика в текущем году стали абоненты в возрасте до 14 лет, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Башкирии. В двух столицах Telegram входит в тройку самых популярных приложений, обгоняя TikTok.

Telegram Дети исследование Мессенджеры TikTok
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