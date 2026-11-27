Искусственный интеллект помог 26,4% российских компаний сэкономить от 1 млн до 5 млн руб. за последний год. Такие данные приводятся в исследовании «Сбера», пишет «Прайм».

Еще 8% опрошенных оценили экономию в 5−10 млн руб., а 6,9% — в 10−50 млн руб. При этом внедрение ИИ принесло бизнесу и дополнительную выручку. Так, 18,4% компаний сообщили о росте доходов на 1−5 млн руб., 11,5% — на 5−10 млн руб., а 9,2% — на 10−50 млн руб.

В «Сбере» отметили, что экономический эффект от использования ИИ складывается из двух направлений: сокращения затрат на текущие операции и получения дополнительных доходов.

Согласно исследованию, 24,1% компаний потратили на разработку ИИ от 500 тыс. до 1 млн руб. При этом наиболее распространенные расходы на внедрение технологии составили от 1 млн до 5 млн руб.

Для оценки экономического эффекта 44,8% респондентов сравнивают расходы до и после внедрения ИИ. Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин подчеркнул, что при расчете окупаемости необходимо учитывать не только экономию, но и совокупные затраты на разработку, внедрение и использование технологии.