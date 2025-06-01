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01.06.2025 в 13:28

O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции

Бренд представил капсулу, вдохновленную орнаментами традиционного народного искусства

Российский fashion-бренд O’STIN выпустил лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную народными художественными промыслами. Капсула получила название «Промыслы» и отсылает к традиционным мотивам русской вышивки — одному из самых узнаваемых визуальных кодов национального декоративно-прикладного искусства.

Коллекция включает в себя вещи с лаконичными, но характерными орнаментами, разработанными на базе архивных этнографических образцов. Основной акцент сделан на сочетание сдержанного современного силуэта и визуальной отсылки к наследию народных мастеров.

Капсула уже доступна в розничных магазинах и онлайн. Это не первая тематическая коллекция бренда: ранее O’STIN выпускал совместные линейки с «Кинопоиском» и студией «Союзмультфильм», а также представил линейку одежды из натуральных материалов в рамках ребрендинга.

В компании подчеркивают, что коллекция «Промыслы» — это не только эстетический жест, но и способ напомнить о значимости визуального и ремесленного кода русской культуры в современном контексте.

O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции O’STIN переосмыслил русскую вышивку в новой лимитированной коллекции
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