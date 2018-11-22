Мегапродавец телерекламы НРА меняет гендиректора

Сергей Васильев с 1 декабря покидает пост генерального директора Национального рекламного альянса, который продает 95% телевизионной рекламы в России, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники и подтвердили Sostav в НРА.

Вероятнее всего, Сергея Васильева заменит Эдуард Райкин — генеральный директор НСК, указывают «Ведомости». НСК осуществляет продажи региональной телерекламы и является технологическим партнером НРА, а входящие в компанию селлеры IMHO и GPMD занимаются монетизацией рекламного инвентаря в интернете.

Возможно, затянувшееся объявление динамики цен на телерекламу в 2019 году связано именно с уходом Сергея Васильева. ТВ-инфляция на следующий год до сих пор официально не объявлена, хотя обычно это происходит в течение октября — начале ноября, когда планируются рекламные бюджеты на будущий год и проходят тендеры рекламодателей по выбору агентств-партнеров.

На конференции «Русбренда» 3 октября гендиректор НРА Сергей Васильев озвучил лишь «гибкость» цен на телерекламу, которую селлер планирует на 2019 год. Источники Sostav на рекламном рынке в середине ноября говорили, что им известен примерный (базовый) сценарий: если рекламные бюджеты будут расти, то цены поднимать не будут, а если бюджеты останутся прежними, то инфляция будет равняться +5%.

Стоимость размещения телерекламы значительно выросла в последние годы. Представители рекламного бизнеса отмечали, что дальнейшее повышение цен прежними темпами практически невозможно из-за законодательных изменений, перераспределения спроса рекламодателей и в целом неблагоприятной конъюнктуры на рынке.

Телевизионный сегмент лидировал на российском рекламном рынке последние годы, но в 2018 году затраты рекламодателей на интернет превысили ТВ. По данным АКАР за девять месяцев текущего года, телереклама выросла на 12% до 130−131 млрд рублей. Для сравнения объем бюджетов на интернет-рекламу за тот же период составил более 140,5 млрд рублей, увеличившись на 22%.

Телесмотрение в России продолжает падать: за девять месяцев 2018 года оно упало на 6% вместо ранее прогнозировавшихся 2%. Согласно последнему прогнозу Zenith по российскому рынку, падение рекламных бюджетов на телевидении не ожидается в 2018−2020 гг. Однако ТВ-сегмент серьезно замедлит темпы роста. По итогам 2018 года он вырастет на 11%, в 2019 году — на 8,5%, в 2020 году — на 5,2%.

Напомним, НРА основан в 2016 году крупнейшими российскими медиахолдингами — «Первым каналом», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальной медиа группой». Они владеют компанией на паритетных началах. Основное направление деятельности НРА — реализация рекламных возможностей холдингов-учредителей и оказание услуг рекламодателям.

В апреле 2017 года Сергей Васильев (на тот момент бывший гендиректор селлера Vi) возглавил НРА, заняв место Оганеса Соболева. В Vi Васильев пришел в 1995 году, когда компания работала под брендом «Видео Интернешнл». До 1998 года он проработал заместителем генерального директора продюсерской компании Vi, после чего в 1998 году возглавил направление продаж телерекламы в группе Vi. В 2003 году он возглавил Vi и оставался на этой должности до основания единого продавца телерекламы в 2016 году.

Эдуард Райкин, которому прочат место главы НРА, работает в медиаиндустрии с 90-х годов. В 1993 году он возглавил рекламное агентство Издательского дома «Шанс». В 1998 году сначала возглавил продажи, а затем и всю радиостанцию «Европа Плюс» в Санкт-Петербурге. С 2002 по 2016 год он руководил петербургским «Первым каналом». В апреле 2016 года Эдуард Райкин стал гендиректором НСК.

Обновлено 17:15 мск

НРА подтвердил, что совет директоров с 1 декабря 2018 года освободил Сергея Васильева от должности генерального директора по его просьбе. По решению совета с 1 декабря НРА возглавит Эдуард Райкин.