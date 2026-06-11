Ножи, фишки и Каневский: «СберМаркетинг» и «Лента» лауреаты фестиваля Silver Mercury

«СберМаркетинг» и торговая сеть «Лента» завоевали два серебра — в номинациях «Эффективный юмор» и «Розничная торговля» — а также бронзу в категории «Лучшая интегрированная креативная кампания» на одном из крупнейших фестивалей в индустрии маркетинга и рекламы Silver Mercury.

Экспертное жюри высоко оценило проект «Остро выгодно!», в котором традиционная промоакция гипермаркета превратилась в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли. В основу коммуникации легла идея выведения привычной скидочной механики из фонового шума: покупателям предложили стать участниками полноценного расследования. Мемы и трукрайм-формат превратили акцию с ножами в совсем другую историю. Такой подход позволил не только выполнить бизнес-показатели и выстроить крепкую эмоциональную связь с аудиторией, но и доказать, что грамотная интеграция селебрити способна полностью подогреть интерес к классическим гипермаркетам.

Команда торговой сети «Лента»: Для нас было принципиально важно найти креативное решение, которое разрушит стереотипы о скучных промоакциях и трансформирует гипермаркеты в точки притяжения для покупателей. Мы рискнули перевести стандартную механику в жанр детектива и не прогадали: это дало кампании мощный импульс. Мы увидели не только рекордный рост частоты визитов, но и положительный сдвиг в восприятии бренда.

Команда «СберМаркетинга» выстроила историю, которая сопровождала покупателя на каждом этапе взаимодействия с брендом. Запуск на ТВ сразу поместил коммуникацию в эстетику детективов, резко выделив ролики на фоне конкурентов. Далее напряжение поддерживалось в диджитал-каналах через короткие видео с Каневским в Telegram, которые удерживали внимание аудитории. Пространство самих гипермаркетов и POS-материалы (point of sale — точка продаж) стали физическим продолжением расследования у полок супермаркетов. Дополнительный охват обеспечил пользовательский контент: эстетика проекта трансформировалась в мемы, которые аудитория генерировала и распространяла самостоятельно.

Команда «СберМаркетинга»: Леонид Каневский — это абсолютный феномен, мы забрали его харизму целиком и превратили выдачу фишек в криминальный триллер национального масштаба. Серебро и бронза на Silver Mercury — закономерный итог для кампании, которая показала, как должен работать по-настоящему смелый интегрированный креатив.

По итогам кампании прирост продаж за три месяца составил 18%, что превысило изначальные ожидания. Выбранный формат напрямую повлиял на поведенческие паттерны: частота визитов выросла на 15%, а средний чек увеличился на 2,5%. Более половины опрошенных покупателей подтвердили улучшение отношения к бренду, доказав, что нестандартный креативный подход способен превратить рутинную покупку в яркий эмоциональный опыт.