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06.10.2020 в 09:15

Новым генеральным директором «Витрины ТВ» назначен Сергей Сторожев

Он сменил на этой должности Алексея Янчишина

Совет директоров вещателя «Витрина ТВ» назначил на должность генерального директора Сергея Сторожева, пишет «Газета.ru». Он сменил Алексея Янчишина, который возглавлял компанию с момента основания в 2017 году. Причина смены руководства не уточняется.

Сергей Сторожев занимал должность исполнительного директора платформы «Витрина ТВ». До этого он работал на «Первом канале» техническим директором дирекции интернет-вещания.

Совет директоров также утвердил присоединение «Газпром-медиа» к медиахолдингу «Витрина ТВ». С июля на платформе уже транслируются ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Матч» и НТВ.

По словам председателя совета директоров «Витрины ТВ» Ольги Паскиной, инвестиционный этап проекта завершен. «С вхождением «Газпром-медиа» компания переходит к своей целевой структуре. Поставленные учредителями задачи по построению платформы и созданию системы дистрибуции выполнены», — отметила она.

Ранее вещатели предложили регулировать интернет-платформы по своим правилам. В частности, требования касаются правил размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации.

Витрина ТВ вещатели
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