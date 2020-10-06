Новым генеральным директором «Витрины ТВ» назначен Сергей Сторожев

Совет директоров вещателя «Витрина ТВ» назначил на должность генерального директора Сергея Сторожева, пишет «Газета.ru». Он сменил Алексея Янчишина, который возглавлял компанию с момента основания в 2017 году. Причина смены руководства не уточняется.

Сергей Сторожев занимал должность исполнительного директора платформы «Витрина ТВ». До этого он работал на «Первом канале» техническим директором дирекции интернет-вещания.

Совет директоров также утвердил присоединение «Газпром-медиа» к медиахолдингу «Витрина ТВ». С июля на платформе уже транслируются ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Матч» и НТВ.

По словам председателя совета директоров «Витрины ТВ» Ольги Паскиной, инвестиционный этап проекта завершен. «С вхождением «Газпром-медиа» компания переходит к своей целевой структуре. Поставленные учредителями задачи по построению платформы и созданию системы дистрибуции выполнены», — отметила она.

Ранее вещатели предложили регулировать интернет-платформы по своим правилам. В частности, требования касаются правил размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации.