На «Госуслугах» появится новый способ защиты аккаунта с упрощенной биометрией

Правительство России в ближайший месяц добавит новый способ защиты личного кабинета на портале «Госуслуги» с использованием упрощенной биометрии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Для регистрации упрощенной биометрии не нужен загранпаспорт или визит в банк — достаточно будет сделать фото через приложение «Госуслуги Биометрия» и включить функцию биометрической аутентификации в качестве второго фактора защиты в личном кабинете портала.

Новое решение расширит дополнительные методы защиты аккаунта на «Госуслугах», такие как СМС-коды, одноразовые пароли и подтвержденную биометрию. Все биометрические данные будут храниться в зашифрованном виде в Единой биометрической системе (ЕБС) отдельно от других персональных данных. Биометрия никогда не покидает периметра системы.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать подтверждать возраст через портал «Госуслуги» во время покупки товаров для взрослых и секс-игрушек на маркетплейсах.