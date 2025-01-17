Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Александр Яничкин
Дмитрий Гупало
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.01.2025 в 11:20

На «Госуслугах» появится новый способ защиты аккаунта с упрощенной биометрией

Решение расширит инструменты защиты пользователей

Правительство России в ближайший месяц добавит новый способ защиты личного кабинета на портале «Госуслуги» с использованием упрощенной биометрии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Для регистрации упрощенной биометрии не нужен загранпаспорт или визит в банк — достаточно будет сделать фото через приложение «Госуслуги Биометрия» и включить функцию биометрической аутентификации в качестве второго фактора защиты в личном кабинете портала.

Новое решение расширит дополнительные методы защиты аккаунта на «Госуслугах», такие как СМС-коды, одноразовые пароли и подтвержденную биометрию. Все биометрические данные будут храниться в зашифрованном виде в Единой биометрической системе (ЕБС) отдельно от других персональных данных. Биометрия никогда не покидает периметра системы.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать подтверждать возраст через портал «Госуслуги» во время покупки товаров для взрослых и секс-игрушек на маркетплейсах.

интернет-пользователи Россия госуслуги защита аккаунта
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.