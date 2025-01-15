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15.01.2025 в 12:20

Возраст покупателей секс-игрушек хотят проверять через «Госуслуги»

Соответствующие законодательные инициативы готов рассмотреть Роскомнадзор

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Россиянам могут разрешить покупать товары для взрослых и секс-игрушки на маркетплейсах только после подтверждения возраста через портал «Госуслуги». Депутаты попросили Роскомнадзор ввести соответствующую обязанность для пользователей. Ведомство, в свою очередь, готово рассмотреть законодательные инициативы, касающиеся этого вопроса, пишет РИА Новости.

Проверка возраста покупателей товаров для взрослых через «Госуслуги» снизит угрозу случайного или несанкционированного доступа несовершеннолетних к материалам и товарам, связанным с интимной тематикой, на маркетплейсах. Кроме того, инициатива повысит уровень защиты детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, заявили в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Минпромторг запретил маркетплейсам продавать несовершеннолетним игровое пневматическое оружие мощностью более 0,5 джоуля, а также товары, напоминающие оружие.

Роскомнадзор госуслуги товары для взрослых
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