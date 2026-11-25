Знакомство с работодателем может начаться задолго до отклика на вакансию. По данным совместного исследования «Авито Работы» и «Авито Рекламы», 15% опрошенных активно ищут новую работу и готовы сменить ее этой осенью, а 28% периодически просматривают вакансии, чтобы следить за предложениями на рынке. Для работодателей это возможность заинтересовать потенциальных кандидатов еще на этапе знакомства с условиями работы.

Такой подход использовал «Т-Банк» в совместном спецпроекте с «Авито Рекламой». Чтобы поддержать найм представителей банка, команда предложила пользователям познакомиться с профессией через игру в стилистике платформеров 1990-х. Участники преодолевали препятствия на пути к клиенту и узнавали о преимуществах работы. Команда проекта рассказала Sostav, как за месяц почти 2 тыс. пользователей перешли из игры к вакансиям «Т-Банка».

Задачи

«Т-Банк» — один из крупнейших онлайн-банков России, который развивает финансовые и лайфстайл-сервисы для частных лиц и бизнеса. В рамках спецпроекта компания продвигала свой HR-бренд, чтобы поддержать найм представителей «Т-Банка».

Перед командой стояло три задачи:

увеличить знание бренда среди целевой аудитории;

привлечь качественный трафик на карьерный сайт: более 50% пользователей, завершивших игру;

познакомить потенциальных кандидатов с преимуществами работы представителем «Т-Банка», удерживая их внимание в игре более трех минут.

Механика

Кампания была активна один месяц: с 17 марта по 17 апреля 2026 года.

На этапе подготовки команда выбрала платформер — игру, в которой персонаж движется к цели, преодолевает препятствия и собирает игровые предметы. Простая механика и пиксельная стилистика 2D-игр 1990-х помогали сделать взаимодействие понятным и узнаваемым.

Сценарий связали с профессией представителя «Т-Банка». Герой направлялся к клиенту, а по ходу игры пользователь узнавал о преимуществах работы в компании. Информация о вакансии становилась частью прохождения.

Дополнительной мотивацией стал подарок — гайд по составлению резюме и промпт для его подготовки с помощью ИИ. Бонус давал потенциальному кандидату практический инструмент для поиска работы. Промпт помогал структурировать опыт, описать достижения и подготовить персонализированное резюме. В нем отдельно закрепили требование использовать только реальные сведения о кандидате.

В гайд добавили два блока с предложением откликнуться на вакансию представителя «Т-Банка». Они вели на карьерный сайт, где пользователь мог применить подготовленное резюме. Так команда связала знакомство с профессией, подготовку к отклику и переход к вакансии.

Как привлекали аудиторию

Для дополнительного продвижения игры использовали баннер на главной странице «Авито», нативные и медийные баннеры, а также push-уведомления. Последние направляли пользователей сразу в игру внутри «Авито».

Таргетировались на жителей Москвы и Московской области. Настройки охватывали несколько групп потенциальных кандидатов: молодых специалистов, студентов, сотрудников службы поддержки, административный персонал и пользователей, которые интересовались офисными вакансиями. Сегменты запускали отдельно, чтобы оценивать результаты каждой группы.

В креативах тестировали два основных подхода. Одни сообщения напрямую рассказывали о вакансии представителя «Т-Банка», другие предлагали пройти игру и получить гайд по резюме с ИИ-промптом.

В креативах использовали пиксельного персонажа из игры, монеты и элементы городского окружения. После перехода пользователь встречал знакомые образы уже в самой игре.

Оптимизация

В ходе кампании команда оценивала качество и релевантность привлекаемой аудитории. По промежуточным результатам корректировали таргетинги и фокусировались на релевантных интересах (ВУЗ, прокат автомобилей).

Параллельно сравнивали креативы с разными посылами. Самую оптимальную стоимость качественного визита — Quality Visit (качественный визит пользователя по запущенной рекламе после ее просмотра) — показало сообщение с предложением получить ИИ-промпт для резюме. Среди протестированных вариантов лучше всего сработал акцент на инструменте, который пользователь мог применить при поиске работы.

Результаты

По итогам месяца команда получила следующие показатели:

игру запустили 4 284 человека;

до конца дошли 2 738 пользователей — доля завершивших игру составила 63,9%;

среднее время взаимодействия с проектом достигло 3 минут 24 секунд;

916 пользователей забрали бонус;

1 893 пользователя перешли к вакансиям «Т-Банка».

Конверсия из завершения игры в переход к вакансиям составила 69%. Результат превысил целевой ориентир в 50%. Среднее время взаимодействия также превысило запланированные три минуты.

Для оценки влияния кампании на знание бренда провели Brand Lift Study — исследование изменений в восприятии бренда после контакта с рекламой. Оно зафиксировало рост знания бренда на 3,6 процентного пункта при плане в 3 процентных пункта. Узнаваемость рекламы выросла на 2,3 процентного пункта.

Спецпроект показал, как игровая механика может поддержать продвижение HR-бренда: познакомить аудиторию с профессией, удержать внимание и привести заинтересованных пользователей к вакансиям. В дальнейшем такой подход можно адаптировать под другие массовые вакансии «Т-Банка», меняя сценарий и преимущества работы под конкретную аудиторию.

Вероника Маркина, руководитель отдела медиабаинга и спецпроектов «Т-Банка»: Когда человек ищет работу, он ежедневно сталкивается с десятками вакансий и рекламных сообщений, поэтому еще один баннер легко может остаться незамеченным. Нам было важно не просто привлечь внимание потенциальных кандидатов, а дать им возможность познакомиться с «Т-Банком» через собственный опыт. Так появилась идея игровой механики на «Авито», внутри которой преимущества работы в компании становились частью взаимодействия. Для нас это был эксперимент, и особенно ценно, что он сработал на разных уровнях воронки: помог повысить знание бренда и органично перевел заинтересованную аудиторию на карьерный сайт. А некоторые из участников спецпроекта уже стали частью команды «Т-Банка».