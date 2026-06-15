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15.06.2026 в 11:45

Новые устройства Apple вошли в топ покупок россиян

Ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии пользуются спросом

5 марта в России открылся предзаказ на новые устройства Apple. За два месяца ноутбуки MacBook Neo и смартфоны iPhone e-серии вошли в число самых востребованных устройств Apple в РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Доля продаж MacBook Neo от общего количества продаж макбуков за отчетный период составила 14%, iPhone e-серии — 34%.

Средняя цена MacBook Neo — 58 тыс. руб., Apple iPhone 17e — 64 тыс. руб. При этом средний чек во всем сегменте ноутбуков равен 241,4 тыс. руб., в сегменте iPhone — 108,2 тыс. руб.

Некоторые новинки Apple продаются по более низким ценам, чем устройства предыдущих поколений. В числе причин: стабилизация логистических цепочек, укрепление рубля и усиление конкуренции между производителями и поставщиками.

Одни ретейлеры говорят, что спрос на iPhone 17e находится на уровне прошлогоднего iPhone 16e. Другие утверждают, что доля Apple на российском рынке смартфонов в первом квартале 2026 года снизилась на 0,3 процентных пункта (п. п.), до 9,6%, в деньгах — на 2,4 п. п., до 32,1%.

Ранее сообщалось, что владельцы iPhone в России рискуют остаться без 5G. Причина — отсутствие технического взаимодействия Apple с российскими операторами связи.

IPhone Apple Macbook
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