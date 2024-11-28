«ВкусВилл» «переодел» товары в новогодние упаковки

В преддверии новогодних праздников команда бренд-менеджеров и дизайнеров «ВкусВилла» «переодела» разные товары в нарядные упаковки. Такое решение было принято после опроса покупателей, которым в прошлом году не хватило продуктов в праздничных упаковках.

Задумка проекта заключается в том, чтобы люди смогли собрать подарочный набор из всех нужных продуктов в новогодней упаковке. Этикетки и дизайны не дублируют друг друга, а дополняют, поэтому в итоге получается единая картинка.

В создании иллюстраций для проекта участвовала София Алексеева. Команда познакомилась с ней на конкурсе иллюстраций.

«С Софией мы работаем уже более трёх месяцев, она реализует для нас различные проекты и задачи… При этом у нас случилось полное взаимопонимание и видение «ВкусВилла». Это еще раз говорит о камерности и теплоте разработки упаковки для одного из самых теплых праздников», — отметила арт-директор отдела дизайна упаковки Ирина Ворохова.

При разработке дизайна команда вдохновлялась новогодними огоньками, одним из главных атрибутов Нового года. Если сверху посмотреть на товары в новых упаковках, то можно увидеть светящуюся гирлянду. При вращении и движении упаковок они также могут создавать эффект свечения.

Евгения Мещерякова, кросс-категорийный бренд-стратег «ВкусВилла»: Мы выяснили, что подарочное решение чаще всего ассоциируется с минимализмом и определенными цветовыми решениями, но именно в подарках к Новому году максимальный отклик получили концепты с душевными иллюстрациями, огоньками и уютным чаепитием. По первым откликам покупателей мы видим, что идею считали и продукт рассматривают именно в качестве подарка.

Разработка новогодней линейки началась еще в августе, и основная сложность заключалась в поиске иллюстратора, который смог бы оперативно включаться в проект и рисовать, рассказали во «ВкусВилле». С точки зрения технического исполнения, трудность была в том, чтобы успеть согласовать переход на более плотный картон в некоторых текущих упаковках, не повышая стоимость продукта для покупателя на полке.