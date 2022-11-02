Российские компании сократили бюджеты новогодних корпоративов на 20%

Компании в России в среднем на 20% урезали бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), объединяющей более 90 агентств и компаний, которые специализируются на проведении общественных, городских и корпоративных событий.



По данным НАОМ, в первую неделю после начала частичной мобилизации половина ивент-агентств — членов ассоциации отметили значительное количество отмен мероприятий — 20% и более. В ассоциации предполагают, что итоговый процент отмен будет ещё выше. У половины агентств, специализирующихся на развлекательных форматах, объёмы мероприятий могут снизиться минимум на треть, считают в организации.

Запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке почти нет, указывают в НАОМ. Гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких мероприятиях сократились почти в два раза год к году, до 600 тыс. — 1 млн руб. за корпоратив. По данным ассоциации, многие заказчики «взяли паузу», отсрочив принятие решения о проведении корпоратива на ноябрь.



Кроме того, в этом году меняется характер корпоративов — мероприятия становятся более локальным. Большая часть клиентов отказываются от корпоративов с приглашением всего штата сотрудников, планируя отпраздновать отделом прямо в офисе. Однако по некоторым клиентам запрос на выездные мероприятия «небольшим VIP-составом» остаётся, отмечают в НАОМ. Среди направлений — Дагестан, Казань и ближнее зарубежье.

Тренд на снижение востребованности и бюджетов новогодних корпоративов подтверждают представители концертных агентств, опрошенных РБК. Директор ивент-агентства ProStars Михаила Саполович заявил, что спрос на организацию выступлений популярных артистов сократился на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По его словам, клиенты чаще всего ограничиваются выступлениями кавер-групп и «расширенной шоу-программой».

Саполович также подтвердил снижение бюджетов заказчиков корпоративов на 15−20% по сравнению с прошлым годом. Итоговый чек зависит от сферы деятельности клиента и экономических показателей бизнеса в 2022 году, подчеркнул он.

По данным генерального продюсера ивент-холдинга «Князевъ» Сергея Князева, заказчиками корпоративов в этом году выступают в основном государственные предприятия, коммерческих организаций — «подавляющее меньшинство». Князев оценивает сокращение бюджетов на новогодние мероприятия в 30−40% по сравнению с допандемийными 2018−2019 годами. При этом всё более популярным становится комбинированный характер бюджетов, когда менеджмент компании предлагает сотрудникам оплатить часть расходов на празднование, указал Князев.

Ранее агентство «Аэроклуб тур» выяснило, что две трети компаний, планировавших новогодние праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, не будут проводить их. Решения принимаются вслед за некоторыми региональными и муниципальными властями и объясняются «несвоевременностью развлекательных мероприятий».