Новая модель рынка труда: выживут лишь стратеги, но придется учиться

Кадровый голод стал одной из центральных тем на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме. По данным Минтруда, безработица в России обновила исторический минимум — 2,1%. При этом, как отмечают эксперты, проблема не в отсутствии людей как таковых, а в структурном дисбалансе: бизнесу остро не хватает специалистов, способных работать на стыке стратегии, данных и технологий.

Рынок перегрет, но вакансии не закрываются

Конкуренция за рабочие места в массовом сегменте достигает пиковых значений. По данным «Ведомостей» со ссылкой на исследование платформы по подбору персонала, в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью на одного работодателя сегодня приходится в среднем 15 соискателей.

Однако, несмотря на большое количество желающих, компании не могут найти подходящих кандидатов. Аналитики консалтинговой компании get experts в своем ежегодном «Обзоре рынка труда и заработных плат в России 2025/2026» зафиксировали важную тенденцию. В 2026 году наблюдается повышенный интерес работодателей к экспертам в области маркетинга, связей с общественностью и диджитал-коммуникаций (18%), способным формировать устойчивое присутствие бренда и адаптировать коммуникации под быстро меняющийся рынок. Это подтверждает общий тренд: бизнесу больше не нужны просто менеджеры для выполнения шаблонных задач.

Спрос смещается в сторону управленцев нового типа

Руководителям компаний требуются специалисты, понимающие логику данных, умеющие управлять репутацией в цифровой среде и выстраивать систему коммуникаций с нуля. Ассоциация менеджеров прогнозирует, что кадровый голод в ближайшие годы только усилится.

Как образование отвечает на вызов времени

В условиях, когда автоматизировать можно все, кроме принятия решений, именно фундаментальное образование становится ключом к карьере. Онлайн-магистратура Школы коммуникаций НИУ ВШЭ «Управление стратегическими коммуникациями» готовит специалистов, которые закрывают этот разрыв. Программа — это очное образование в полностью дистанционном формате, без отрыва от работы.

Студенты с первого модуля разрабатывают реальные коммуникационные стратегии под руководством наставников — действующих профессионалов индустрии. Выпускники умеют работать с большими данными, управлять кризисами, применять инструменты бренд-маркетинга и создавать медиа для бизнеса. В прошлом наборе программа привлекла 186 человек — один из лучших показателей для социогуманитарного направления в ведущем вузе.

Елена Бунь, академический руководитель программы: Главный запрос наших студентов — стратегический апгрейд: от тактики и выполнения задач к управлению.

Нет ничего постояннее изменений

Как отметил Сергей Зверев, профессор, руководитель Школы коммуникаций НИУ ВШЭ, представляя совместное исследование с РОМИР, процесс образования будет кардинально меняться. В 2025 году ИИ использовали 44% россиян (в 2024‑м — 27,3%). «Сейчас мы подошли к рубежу, когда-то, что у нас было наработано, просто нерелевантно для завтрашнего дня, — подчеркивает эксперт. — В креативных индустриях нужно готовиться управлять будущим, которого еще нет».

Онлайн-магистратура Школы коммуникаций устроена таким образом, чтобы изменения вызывали не панику, а бесшовно встраивались в текущую действительность: теория в формате, близком к подкастам от ведущих профи, наставничество от тех, кто внедряет ИИ в бизнес прямо сейчас, практика с первых дней — над стратегией собственного бизнеса или рабочего проекта.

Елена Бунь, академический руководитель программы: Нашу программу все чаще воспринимают не как классическое высшее образование, а как универсальный «мастерс» для управленцев, чья работа связана с координацией людей, процессов и смыслов. Стратегические коммуникации — критически важная компетенция для руководителей в ВПК, энергетике, логистике и госуправлении, где цена ошибки крайне высока.

Справка

Онлайн-магистратура «Управление стратегическими коммуникациями» НИУ ВШЭ. Срок обучения — 2 года. Формат — 100% онлайн, лекции в записи, тестирование вместо экзаменов. Поступление — по конкурсу портфолио, без вступительных экзаменов. Приемная кампания 2026 года открыта.