SberShop представил коллекцию одежды из переработанного хлопка

SberShop выпустил капсульную коллекцию одежды из переработанного хлопка. В линейку вошли футболки, худи и свитшоты. Ткани, из которых сшиты модели, не содержат синтетических примесей, поэтому снова могут быть переработаны.

Дизайнеры украсили изделия минималистичными принтами с цитатами о природе. Натуральность материалов подчеркнута в цвете моделей. Они представлены в пяти природных оттенках: песочном, графитовом, коричневом, сером и хвойном.

Меланжевый эффект получился после смешивания переработанного хлопка, который уже имел определенный оттенок, с органическими волокнами. Это позволило избежать окрашивания изделий, что повлекло бы за собой расход пресной воды и образование дополнительного углеродного следа.

Все модели коллекции подойдут как мужчинам, так и женщинам. Размерный ряд — от XXS до 3XL.

Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка: Экоодежда — это не просто забота о природе, но и стиль, красота, натуральность, гипоаллергенность. Мне очень нравится новая экоколлекция. Она близка мне по духу, красива внешне и вдохновляет цитатами с глубоким смыслом: «Мы не наследуем Землю у своих предков, а берем ее в долг у своих детей» или строки из стихотворения Федора Тютчева: «Не то, что мните вы, природа…». Думаю, у такой экологичной, стильной и вдохновляющей коллекции будет много поклонников.

Гаянэ Тищенко, генеральный директор и основатель сети SberShop: Новая экоколлекция одежды — это наш манифест и напоминание о том, как важно заботиться о планете. Мы создали ее для тех, кто разделяет наши ценности, хочет менять мир к лучшему и вдохновлять других. Изделия капсулы отличают высокое качество, практичность, полностью натуральный состав и возможность дальнейшей переработки, а спокойная гамма и лирические строки отражают красоту и естественность природы.

Новая коллекция SberShop поддерживает стратегию устойчивого развития Сбера, которая в том числе направлена на более эффективное использование материалов и вторичную переработку вещей.

Одежду из экоколлекции можно приобрести в интернет-магазине SberShop, а также в розничных магазинах бренда.