Ностальгия, биохакинг и иммерсив: на чем зарабатывают ивент-агентства в 2026 году

Объем рынка корпоративных мероприятий в 2025 году составил около 90,7 млрд рублей — рост на 8% к 2024 году против 28% годом ранее. 38% агентств прогнозировали рост выручки, а 35% уже говорили о ее снижении. Рынок трансформируется — успех ивент-компаний зачастую зависит от того, насколько они адаптируются к новому запросу заказчиков. На какие тенденции опирается индустрия сегодня, рассказывает Анна Керн, основательница ивент-агентства JAZZUP.

Тренд, чтобы жить: как меняется запрос рынка

За последние годы стоимость проведения мероприятий выросла на 30−40%. Дорожают площадки, логистика, оборудование, декорации, производство мерча, отели и авиабилеты. При этом компании внимательнее относятся к бюджетам. Тщательнее оценивают эффективность каждого элемента программы. Пересматривают концепции событий. Сокращают их продолжительность — так, доля однодневных мероприятий возросла до 50% против 23% в 2024-м, а число выездных событий без размещения участников — с 48 до 53%.

Компании все чаще рассматривают мероприятие как инструмент решения конкретной бизнес-задачи. Это общемировой тренд — например, 52% маркетологов приписали как минимум половину закрытых сделок в 2024 году именно мероприятиям.

Одновременно выросли насмотренность аудитории, ценз впечатлений и требования к комфорту. Если раньше смена локации или выезд за границу сами по себе создавали вау-эффект, то сегодня этого зачастую недостаточно. Все большую роль играют драматургия, смысловое наполнение и эмоциональная вовлеченность.

Понимание трендов — инструмент адаптации к новым ожиданиям аудитории. Помимо макротрендов, которыми, по сути, являются и экономия бюджетов, и ориентации на бизнес-эффект, есть более точечные тенденции, о которых пойдет речь дальше.

Где все просто и знакомо: тренд на ностальгию

По исследованию Rambler&Co, 36% россиян регулярно испытывают ностальгию. После пандемии, удаленки, экономических кризисов, нескольких лет турбулентности аудитория ностальгирует не по конкретному времени, а по ощущениям безопасности и предсказуемости.

В ивент-индустрии это проявляется через камерные сценарии, атмосферу домашнего праздника, винтажную эстетику, возвращение знакомых культурных кодов, музыки, блюд и коллективных ритуалов — встречи Нового года в СССР или вечеринки в стиле 90-х и «верните мне мой 2007-ой».

Так, агентство WE event провело корпоратив «Лихие и дерзкие» в стиле 90-х годов. Дресс-код, конкурсы и детали: постеры, фотозоны в стиле перестроечной квартиры, Pepsi и жвачка Love is — обеспечили полное погружение. Компания EventTeatr предлагает клиентам уже готовую концепцию корпоратива «Иван Васильевич меняет профессию» — яркую театральную версию культовой комедии.

Полное погружение: сложные иммерсивные сценарии

На фоне роста требований к вовлеченности и более глубокому эмоциональному опыту компании все чаще отказываются от просто набора активностей и «хорошо отдыхаем» в пользу событий с единой драматургией. Мероприятие превращается в цельную историю, где участник становится частью происходящего. С 2022 по 2024 год число иммерсивных проектов в России росло на 35−50%. По нашему опыту, активно такой подход развивается в MICE-проектах (выездных бизнес-событиях), потому что новая локация отлично помогает создать эффект смены реальности, выдернуть человека из рутины, «пропитать» его духом происходящего. В стационарных ивентах такой подход также используется.

В одном из проектов JAZZUP для топ-менеджмента российской медиакомпании поездку в Казахстан превратили в единое сюжетное путешествие по природным и культурным локациям. Погружение начиналось еще до вылета: участники получали сообщения от вымышленного героя — местного Акына, а в аэропорту их встречали актеры в образах.

Каждая локация становилась новой главой общей истории: на озере Иссык гостей ждал командный квест, на Кольсайских озерах — легенды и ритуалы, в Чарынском каньоне — интерактивный сценарий. Иммерсив строился и через среду — ужины проходили среди виноградников и горных ландшафтов, в этноауле гости готовили национальные блюда и знакомились с местной культурой. Финалом стал гала-ужин, который провел тот самый Акын.

Такие проекты требуют другого уровня подготовки. Здесь важно продумать не только логистику, но и весь путь гостя: эмоции, динамику сценария, работу актеров, свет, звук, декорации и взаимодействие с локальными подрядчиками. Не менее важно глубоко погружаться в культуру и учитывать особенности аудитории. Команды с высокой насмотренностью и готовностью к экспериментам легче принимают игровые, провокационные, нестандартные решения. Тогда как для более консервативной аудитории сценарий должен быть спокойнее.

К себе нежно: биохакинг-тренд

В 2025 году спрос на ретриты в России вырос более чем на 200%. Последние несколько лет, начиная с 2019 года, были очень тревожными — люди сильно перегружены и гораздо внимательнее относятся к собственному состоянию и восстановлению. В целом, это продолжение тренда на здоровый образ жизни: бары предлагают линейку б/а напитков, растет индустрия спортивной одежды и инвентаря, расширяется рынок здоровой еды.

Если раньше биохакинг ассоциировался с жесткими протоколами, БАД и экстремальной продуктивностью, то в 2026 году на первый план выходит более мягкий подход к заботе о себе. Это дыхательные практики, снижение сенсорного шума, качественный сон, цифровая гигиена и создание спокойной среды без постоянной стимуляции. Так, запрос на антистрессовые программы увеличился на четверть в 2025 году. Также растет спрос на безалкогольные напитки. Люди больше не желают чувствовать себя усталыми после вечеринки, напротив — они хотят получить дополнительный ресурс.

Необязательно превращать мероприятие в полноценный ретрит, можно добавить отдельные wellness-элементы:

утреннюю йогу, дыхательные практики и активности на природе;

меню, разработанное нутрициологами, кофе-брейки с полнезными закусками;

пространства без гаджетов;

комнаты для медитаций и восстановления;

выступления сомнологов, wellness-экспертов, специалистов по стрессу;

снижение сенсорной нагрузки: мягкий свет, спокойный звук, минималистичный сет-дизайн;

антистресс-механики внутри сценария мероприятия.

Например, бизнес-ретрит «Энергия достижений» (Event Consulting Service для «Комус») объединил деловые сессии, тимбилдинг и практики восстановления. Между рабочими блоками участники занимались дыхательными практиками, медитацией и прогулками на природе, что помогало снизить когнитивную нагрузку и восстановить ресурс.

На местах: свет, звук и именной мерч

Большинство событий сейчас проходит в пространствах до 200 квадратных метров. Это связано с тем, что вау-эффект создают не роскошь, масштаб и количество участников, а глубина опыта. Пространство конструируют с нуля. Свет, звук, декор, мерч становятся частью общей драматургии и работают на «полное» погружение гостя.

Лонч‑вечеринка Ultima «Яндекс Маркет» воплотила концепцию «археологии моды». Площадку преобразили, создав иммерсивное пространство с песчаными барханами и арт-объектами. Старт вечера сопровождался перформансом с кубами культовых брендов, спрятанными в барханах.

Для мероприятий в таких условиях подходит каскадный кинематографичный свет с многослойными сценариями, динамикой и эффектом «живого кадра», звук без участков «мертвой тишины»: площадка делится на зоны разной громкости, чтобы гостям не приходилось перекрикивать музыку. В выездных мероприятиях аудиосопровождение подбирается даже в трансфер для гостей.

Важны также детали взаимодействия с гостем — именной мерч, встроенный в общую концепцию: пледы с вышивкой имени, кастомизированные наборы косметики, локальные гастрономические корзины, предметы, связанные с маршрутом или историей конкретного события. Как сообщение: «Мы рады именно вам, мы о вас подумали».

Для летнего фестивального сезона LMND Agency разработали линейку мерча в едином стиле: обвесы ручной работы для телефонов, картхолдеры, шнурки и уходовые средства. Такой мерч стал частью общего опыта и вовлекал аудиторию в атмосферу события.

Новая география: Русский Север, малые города и соседние страны

Международные направления никуда не исчезли: бизнес по-прежнему ездит в Европу, на Ближний Восток и в Азию. Но в последние два года компании все активнее ищут новые маршруты внутри России и рядом с ней.

На это влияет сразу несколько факторов: сложности с перелетами и логистикой, визовые ограничения, рост стоимости зарубежных поездок. Дополнительный импульс дает и популярность форматов в стиле «испытай себя». Экспедиции и экстрим-путешествия — возможность полностью перезагрузить мышление команды, по-другому взглянуть на коллег, сплотиться.

Многие направления внутри России и соседних стран сегодня могут предложить сервис, гастрономию и визуал, не уступающие зарубежным проектам, но при более гибких бюджетах. На этом фоне особенно растет интерес к нескольким направлениям.

Русский Север

Камчатка, Байкал, Арктика позволяют получить совершенно новый опыт: путешествия на ледоколах, наблюдение за китами, северное сияние, гастрономические ужины в тундре и маршруты через удаленные природные территории, рыбалка. Аналитики Bronevik отмечали: рекордсменом по темпам роста стало село Териберка в Мурманской области — спрос на жилье там подскочил на 86% в 2025 году. Подобный формат особенно востребован для топ-менеджмента и камерных программ.

Компания «Арктический Ивент» организовала корпоративный выезд на побережье Белого моря с айсфлоатингом среди льдин и банкетом с панорамным видом. Формат объединил экстремальные впечатления и командное взаимодействие.

Малые города России

Для гостей это возможность замедлиться, отключиться от гонки, «попробовать Россию на вкус». В 2025 году зафиксирован рост бронирований в Угличе — на 50%, Истре — на 45%, Суздале — на 46%, Мышкине — на 76%, в Старой Руссе — на 56%. Здесь работает и общий тренд на обращение к традициям.

Казахстан

Страна входит в топ‑3 турнаправлений у россиян и становится отличной локацией для иммерсивных MICE-проектов за счет сочетания природы, гастрономии, этнической культуры и большой вариативности маршрутов. В первом полугодии прошедшего года поток туристов из России в Казахстан превысил 1,23 млн человек, в обратном направлении — более 1,03 млн.

Подытожим

Если раньше рынок ивентов во многом конкурировал масштабом, то теперь — точностью попадания. Знание трендов сегодня — это не гонка за модными форматами, а способ понимать изменения в поведении аудитории и создавать мероприятия, которые одновременно дают сильные впечатления и решают конкретные бизнес-задачи.