Nissan направляет до 60% маркетингового бюджета на digital, ИИ и инфлюенсеров

Nissan продолжает увеличивать инвестиции в цифровой маркетинг. Сегодня 50−60% рекламного бюджета компании приходится на digital-каналы и социальные платформы. Основной акцент сделан на продвижении новых моделей, работе с инфлюенсерами и использовании искусственного интеллекта для взаимодействия с потенциальными покупателями.

В компании отмечают, что цифровые площадки стали главным каналом коммуникации с молодой аудиторией. Для повышения конверсии Nissan внедрил ИИ-помощника, который отвечает на вопросы о моделях, помогает подобрать дилерский центр и записаться на тест-драйв.

Отдельным направлением стратегии стало продвижение в небольших городах. Вместо массовых федеральных кампаний бренд использует локальный маркетинг и сотрудничество с региональными блогерами, рассчитывая таким образом повысить узнаваемость и спрос за пределами крупнейших агломераций.

По словам представителей компании, такая стратегия уже приносит результаты: новые модели показывают высокий спрос. В ближайшие годы автопроизводитель также планирует расширить дилерскую сеть, чтобы поддержать дальнейшее развитие на региональных рынках.

Похожую модель сейчас используют почти все крупные автопроизводители — от Toyota до Hyundai и Tesla: компании смещают маркетинг в digital-каналы, усиливают работу с социальными сетями и инфлюенсерами, внедряют инструменты искусственного интеллекта для общения с клиентами и персонализации предложений.

Ранее сообщалось, что Volkswagen готовит масштабную программу реструктуризации, которая может привести к сокращению до 100 тыс. рабочих мест по всему миру в течение нескольких лет. Роботизация может привести и к сокращению рабочих мест в General Motors.