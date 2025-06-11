Рекордный старт: Nintendo продала более 3,5 млн Switch 2 за четыре дня

Японский разработчик игр и игровых систем Nintendo зафиксировал рекордный старт продаж своей новой консоли Switch 2. За первые четыре дня реализации по всему миру было продано свыше 3,5 млн устройств — это лучший дебютный результат в истории компании. Для сравнения: оригинальная модель Switch в 2017 году достигла показателя в 2,7 млн штук только спустя месяц продаж.

Руководство Nintendo отмечает, что спрос на консоли значительно превысил ожидания, и сейчас разработчик предпринимает усилия по расширению производственных мощностей. В компании ожидают, что до конца текущего финансового года, который завершится в марте 2026 года, смогут реализовать около 15 млн единиц Switch 2. Аналитики полагают, что показатели могут быть еще выше при условии наращивания предложения.

Оригинальная консоль Switch за восемь лет присутствия на рынке разошлась тиражом более 152 млн экземпляров. В мае прошлого года Nintendo сообщила, что представит новую консоль до апреля 2025 года.