Nintendo снимет фильм по игре The Legend of Zelda

Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo снимет художественный фильм по сюжету серии игр The Legend of Zelda. Об этом компания сообщила на своём сайте.

Режиссёром картины выступит Уэс Болл, снявший в том числе трилогию «Бегущий в лабиринте» и блокбастер «Планета обезьян: Новое царство», премьера которого состоится в 2024 году. Кто исполнит главные роли в проекте, в Nintendo не уточнили.

Производство фильма по The Legend of Zelda совместно профинансируют Nintendo и Sony Pictures Entertainment. При этом более 50% средств выделит Nintendo. Sony будет отвечать за мировой прокат картины, говорится в сообщении.

Продюсерами фильма выступят японский геймдизайнер, создавший в том числе The Legend of Zelda, и председатель Arad Productions Ави Арад, известный по экранизациям комиксов Marvel, в частности, по картинам «Человек-паук», «Люди Икс», «Железный человек» и «Человек-паук: Через вселенные».

«С помощью фильма мы подарим людям возможность попасть в мир развлечений Nintendo не только с помощью игровых консолей», — указано в заявлении компании.

Первая игра серии The Legend of Zelda вышла в 1986 году. Сюжет построен на приключениях главного героя Линка, который спасает принцессу Зельду и её королевство.

Накануне сообщалось, что по итогам первого финансового полугодия, завершившегося 30 сентября, чистая прибыль Nintendo выросла на 17,7% год к году и составила 271,3 млрд иен ($1,81 млрд).