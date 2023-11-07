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07.11.2023 в 17:27

Nintendo нарастила полугодовую чистую прибыль на 17,7%

Выручка производителя игр выросла на 21,2%

По итогам первого финансового полугодия, завершившегося 30 сентября, чистая прибыль японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. возросла на 17,7% год к году и составила 271,3 млрд иен ($1,81 млрд). Об этом говорится в отчёте компании.

Выручка Nintendo за указанный период времени выросла на 21,2%, до 796,2 млрд иен ($5,3 млрд). Продажи игровых консолей Switch составили 6,84 млн штук против 6,7 млн в том же периоде 2022 года. Число реализованных копий софта увеличилось с 95,4 млн до 97,1 млн.

Во втором финансовом квартале (июнь-сентябрь) чистая прибыль производителя игр упала на 19%, до 90,3 млрд иен (около $600 млн), а выручка — на 4%, до 334,9 млрд иен ($2,2 млрд).

По прогнозам Nintendo, в этом финансовом году, который завершится в марте 2024 года, чистая прибыль компании упадёт на 3%, до 420 млрд иен ($2,7 млрд). Ранее ожидалось, что показатель сократится на 21%. Выручка может снизиться на 1,4%, до 1,58 трлн иен ($10,4 млрд). Прежний прогноз предполагал падение выручки на 9,5%.

В мае сообщалось, что Nintendo заработала $700 млн на новой видеоигре The Legend of Zelda. За три дня после релиза было продано свыше 10 млн её копий.

Nintendo Отчетность
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