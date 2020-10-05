Николай Картозия может возглавить телеканал «Супер»

«Газпром-медиа» намерен заняться ребрендингом и переформатированием телеканала «Супер». За три неполных года вещания канал остался дотационным и накопил 14 млрд рублей убытков, аудитория канала сократилась с прошлого года вдвое. Возглавить обновленный телеканал может генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия, сообщает «Коммерсант».

Представитель «Газпром-медиа» сообщил, что холдинг решил поменять концепцию канала «с учетом тенденции миграции зрителя из ТВ в интернет». Продюсерская группа Yellow, Black & White (YBW), занимавшаяся управлением канала, сосредоточится на производстве премьерного контента для других активов «Газпром-медиа». Картозия обещает, осенью 2021 года рынку будет представлена «зрелищная и коммерчески привлекательная» концепция канала, рабочее название которого «Суббота».

"Супер" стал шестым развлекательным каналом «Газпром-медиа», до этого в состав холдинга входили ТНТ, «ТВ 3», «Пятница» и «2×2», ТНТ4. Создатели позиционируют его как канал «романтических комедий» для семейного просмотра. Телеканал не смог стать популярным: по данным Mediascope, средний рейтинг за первые семь дней вещания в 2018 году в целевой аудитории (14−44 лет) равнялся 0,01%, в 2019 году этот показатель увеличился до 1,4%. Однако на старте запуска холдинг и продюсеры ставили задачу нарастить рейтинг в 2,5−3%.

По словам топ-менеджера «Газпром-медиа» у создателей канала изначально были планы по созданию собственных «больших проектов», но они не вывели «Супер» в рентабельный бизнес. Запуск «Супер» на библиотеке YBW позволил бы каналу минимизировать издержки на старте, привлечь аудиторию популярными сериалами и, соответственно, рекламодателей.