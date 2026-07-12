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12.07.2026 в 15:42

Nike показала пять стадий кошмара вратаря при встрече с Эрлингом Холанном

Nike выпустила ролик, в котором в ироничной форме показала, что чувствуют защитники и вратари перед встречей с Эрлингом Холанном. Реклама построена вокруг идеи, что противостоять норвежскому форварду — почти психологическое испытание, финал которого предсказуем.

В основе сюжета лежит модель пяти стадий принятия потери — отрицание, гнев, торг, отчаяние и принятие. Главный герой ролика — вратарь, которому предстоит выйти один на один с Холанном. Сначала он пытается убедить себя, что перед ним «просто человек», но постепенно осознает масштаб угрозы и проходит через все стадии внутреннего сопротивления.

В финале голкипер принимает неизбежное, а Холанн спокойно отправляет мяч в ворота.

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