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16.08.2026 в 17:56

Dior выпустил аниме о легендарном аромате Miss Dior

В основу ролика легла история Катрин Диор

Dior Beauty представил анимационный ролик в формате японского аниме, посвященный культовому аромату Miss Dior. При этом создатели сохранили характерную для Dior романтичную и цветочную стилистику. Главными героями видео стали сам аромат, Париж, сады и знаковые образы французского дома.

Сюжет аниме обращается к истории младшей сестры Кристиана Диора Катрин. Ее судьба и любовь к цветам стали одной из важных частей истории Miss Dior. Также в ролике показан первый показ коллекции New Look в 1947 году, когда Кристиан Диор представил не только свою первую коллекцию, но и аромат Miss Dior.

Именно с этим событием связана история появления аромата. Для первого показа на Авеню Монтень помещения были буквально наполнены Miss Dior, чтобы аромат стал частью впечатления от новой коллекции. Так парфюм с самого начала оказался тесно связан с высокой модой и эстетикой дома. В ролике также появляются отсылки к знаковым рекламным кампаниям Miss Dior разных лет. Благодаря этому ролик превращается в своеобразное путешествие по истории аромата — от его создания в 1947 году до современных рекламных образов.

Для создания короткометражки художница Луиза Сейнхэв использовала гуашь и редкую технику ручной работы, которую применяли в анимации в 1980-х годах.

Dior
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