Nielsen: средняя стоимость литра пива в РФ выросла почти на 2% в 2019 году

После нескольких лет снижения продаж пивная индустрия демонстрирует позитивную динамику второй год подряд даже с учетом высокой базы 2018 года. Продажи пива во всех регионах России в 2019 году выросли на 2,1% в натуральном и 4,1% в денежном выражении, следует из исследования Nielsen, поступившего в Sostav.

Вместе с тем аналитики зафиксировали рост средних цен на пиво. Стоимость литра увеличилась в 2019 году на 1,9%, до 97 рублей, причем основной вклад в рост цен внес премиальный сегмент. В ответ на эту тенденцию ритейлеры стали предлагать более дорогие напитки со скидкой: в натуральном выражении 55% пива продается по промо, тогда как в премиальном сегменте этот показатель достигает 66%.

Пивной рынок продолжает активно развиваться, и одной из наиболее заметных на нем тенденций, повлиявшей на спрос в 2019 году, стало расширение ассортимента. Так, в среднем на полке магазина из более чем 230 алкогольных напитков 100 — пиво. Это на шесть товарных позиций больше, чем годом ранее. Три из этих шести позиций — нефильтрованное алкогольное пиво, которое набирает все большую популярность у потребителей.

Продолжает увеличиваться доля небольших игроков на рынке: растет как их количество, так и объемы продаж произведенной ими продукции. Если в 2017 году они занимали 24% пивного рынка, то в 2019 их доля увеличилась до 28,2%.

Опережающими темпами растут небольшие сегменты (полутемное пиво, нефильтрованное пиво, безалкогольное и крепкое пиво). Так, рыночная доля нефильтрованного напитка за год выросли на 19,5%, а доля увеличилась на 1,3 п.п. до 8,6%. В то же время продажи фильтрованного пива стагнировали на уровне 0,5%. Наблюдается повышенный интерес потребителей к нишевым продуктам: продажи светлого пива, которое преобладает на рынке, выросли в 2019 году на 1,8% в натуральном выражении, тогда как полутемного, занимающего долю около 1% продаж — на 88,5%.

Ранее стало известно, что союз российских пивоваров обвинил крупных ритейлеров в агрессивном демпинге и попросил ускорить рассмотрение вопроса по скорейшему установлению минимальных розничных цен на пиво. Ритейлеры разрушают сложившиеся каналы продаж региональных производителей пива, которые становятся вынуждены снижать цены на свою продукцию до себестоимости. Ситуация может поспособствовать развитию серого рынка пива.